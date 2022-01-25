Ünlü oyuncunun evlat acısı: Michael Madsen'in 26 yaşındaki oğlu öldü

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REZERVUAR KÖPEKLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Birçok unutulmaz filmde oynayan ama en çok Quentin Tarantino'nun yönettiği Rezervuar Köpekleri filmiyle hafızalara kazınan Michael Madsen, evlat acısıyla sarsıldı. Madsen'ın 26 yaşındaki oğlu öldü.

'ŞÜPHELİ İNTİHAR'

Madsen'in oğlu Hudson'ın cansız bedeni eşiyle birlikte yaşadığı Hawai'nin Oahu adasındai evinde bulundu. Hudson Lee Madsen, başından vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis durumu "şüpheli intihar" olarak nitelendirdi.

AFGANİSTAN'DA GÖREV YAPMIŞ

Michael Madsen'ın beş çocuğundan biri olan Hudson Madsen, eşi Carlie ile birlikte Hawai'de yaşıyordu. Genç yaşta hayatını kaybeden Hudson Madsen'ın Facebook paylaşımlarına bakılırsa genç adam ABD ordusunda hizmette bulunduğu sırada bir süre Afganistan'da bulunmuştu.

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TARANTINO'NUN VAFTİZ OĞLUYDU

Hudson Madsen, Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino'nun da vaftiz oğluydu. Hudson'ın babası Michael Madsen ile Tarantino, aralarında Rezervuar Köpekleri ve Kill Bill serisinin de bulunduğu birçok filmde birlikte çalışmıştı.

BEŞ ÇOCUK BABASI

64 yaşındaki Michael Madsen'ın, oyuncu DeAnna Madsen ile evliliğinden Hudson dışında 25 yaşında Calvin, 16 yaşında Luke adında iki oğlu daha bulunuyor. Madsen, eski eşi Jeannine Bisignano'dan da 31 yaşında Christian ve 27 yaşında Max adında çocukları da bulunuyor.

Genç yaşında hayata veda eden Hudson Madsen'ın 61 yaşındaki annesi DeAnna'nın da oğlunun cenazesini almak üzere Hawai'ye gittiği belirtildi.

ONUN OĞLU DA CANINA KIYDI

2022'nin Ocak ayında ünlüler dünyasında benzer bir ölüm acısıyla sarsılan iki ünlü daha oldu. Oyuncu Regina King'in 26 yaşındaki oğlu Alexander Jr, doğum gününden birkaç gün sonra canına kıydı. Genç yaşında kendi elleriyle hayatına son veren Alexander Jr, Regina King'in Alexander King Sr ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen tek çocuğuydu. Müzisyen olan Alexaner Jr, müzisyendi.

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ONUN OĞLU 17 YAŞINDAYDI

Evlat acısıyla sarsılan bir başka ünlü de İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor oldu. Bir süre önce İslam'ı seçen ve adını Şüheda Sadakat olarak değiştiren şarkıcının 17 yaşındaki oğlu Shane, tedavi gördüğü hastaneden kaçıp ortadan kayboldu. Birkaç gün sonra polis, genç Shane'in cansız bedenini buldu. O'Connor, intihara eğilimli olan oğlunu yeteri kadar koruyamadıkları gerekçesiyle İrlanda yetkililerini suçladı.