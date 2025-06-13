Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Çıplak rol varsa ilk bana geliyor

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Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, “Senem Aydın’la Hadi Anlat” programına konuk oldu. Rol aldığı yapımlarda cesur sahnelerde oynamaktan çekinmeyen Cansel Elçin eşinin kendisini “Adsız Aşıklar” dizisinde çırılçıplak görünce şaşırdığını anlattı:

“Gördü, dedi ki ‘Bu ne!’ Çırılçıplağım orada. Çıplak rol varsa ilk bana geliyor.”

Sunucu Senem Aydın’ın “Neden acaba?” diye takılması üzerine Elçin, “Çünkü herkes reddediyor” derken, Zeynep Tuğçe Bayat ise “O Fransız olduğu için bu konularda biraz daha rahat” şeklinde esprili yanıt verdi.

Cansel Elçin de sözlerine esprili bir şekilde devam etti: “Ben artık giyinikliği oynayamıyorum. Kaşem de çarpı 100 oldu o günden beri.”

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Tanıdıkça âşık oldum

2020 yılında Cansel Elçin’le nikâh masasına oturan Zeynep Tuğçe Bayat “Ben tanıdıkça âşık oldum aslında Cansel’e, o da aslında öyle. Bu kadar derin bir insan olduğunu bilmiyordum” dedi.

Senem Aydın’ın “Etkisinde kalıyor mu insan oynadığı karakterlerin?” sorusuna Cansel Elçin “Kalıyor” yanıtını verdi.

Bayat da eşinin cevabını “Cansel’i yakından tanıyanlar bilir, o abartmayı, hikâyeleri süslemeyi çok seviyor” sözleriyle destekledi.

BABALIK ZOR DEĞİLMİŞ

İlk bebekleri Atlas’ı ocak ayında kucaklarına alan Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin yaşadıkları mutluluğu paylaştı.

Zeynep Tuğçe Bayat, “Çok başka bir hismiş, hiç bu kadar bütün hissetmemiştim” dedi.

51 yaşında olan Cansel Elçin “Ben belli bir yaştan sonra baba oldum, ‘bunun altından kalkabilecek miyim’ diyordum. Babalık o kadar da zor bir şey değil. Yavaş yavaş iletişime geçiyoruz oğlanla, yavaş yavaş da tepki vermeye başlıyor” diye konuştu.

Oyuncu bebeğini, meditasyon ve yogada da kullanılan “Om sesi” ile uyuttuğunu da söyledi: “Atlas’ı Tibet usulü ‘ommm’ yaparak uyutmaya çalışıyorum. İş bölümü yok evde.”