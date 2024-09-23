Ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım... 34. yaşını annesinin fotoğrafına bakıp kutladı!

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Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, temmuz ayında hayatını kaybetti.

Annesinin vefatıyla sarsılan Akınözü zor günler geçirmeye devam ediyor.

Uzun zamandır sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan oyuncu 34'üncü yaş gününde duygusal bir mesaj yayınladı.

Oyuncu annesiyle karesini paylaşıp "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde, daha da iyi anlıyorum…" dedi.

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Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem… Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum… Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum."