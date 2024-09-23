×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım... 34. yaşını annesinin fotoğrafına bakıp kutladı!

Güncelleme Tarihi:

#Akın Akınözü#Özlem Akınözü#Akın Akınözü Kimdir
Ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım... 34. yaşını annesinin fotoğrafına bakıp kutladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 11:43

Oyuncu Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü'nün vefatından sonra ilk kez paylaşım yaptı. Annesinin fotoğrafına bakıp doğum gününü kutlayan oyuncu duygulandırdı.

Haberin Devamı

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, temmuz ayında hayatını kaybetti.

Annesinin vefatıyla sarsılan Akınözü zor günler geçirmeye devam ediyor.

Uzun zamandır sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan oyuncu 34'üncü yaş gününde duygusal bir mesaj yayınladı.

Ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım... 34. yaşını annesinin fotoğrafına bakıp kutladı

Oyuncu annesiyle karesini paylaşıp "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde, daha da iyi anlıyorum…" dedi.

Ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım... 34. yaşını annesinin fotoğrafına bakıp kutladı

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem… Koşabilmem için beni her daim motive eden, destek veren ve annemin gözünü arkada bırakmayan siz aileme de; teşekkürlerimi bugün her zamankinden daha da fazla hissederek sunuyorum… Artık demesi biraz zor olsa da iyi ki doğmuşum ve senin oğluşun olmuşum."

Ünlü oyuncudan duygulandıran paylaşım... 34. yaşını annesinin fotoğrafına bakıp kutladı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akın Akınözü#Özlem Akınözü#Akın Akınözü Kimdir

BAKMADAN GEÇME!