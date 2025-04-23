Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımı... '1974 MithatPaşa Stadyumu! Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım'

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CEM DAVRAN

Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım, Gata mensubu olsa gerek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

1974 MithatPaşa Stadyumu

Dr.Tevfik Sağlam İlkokulu

DİDEM BALÇIN

Bayramımız kutlu olsun.

Türkü Akbayram, 23 Nisan'da babası Edip Akbayram ile kızının bir fotoğrafını paylaştı.

KENAN DOĞULU

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"Ata’m, senin yolundayız! Sonsuza dek kalbimizde iz bırakan vizyonunla, çocuklarımıza daha aydınlık yarınlar armağan etmeyi diliyorum. Bugün sadece bir bayram değil, bir milletin umudu, bir ülkenin kalbi... Çocuklarımızın gözlerindeki ışıkta senin hayalini görüyoruz. Yarınlarımızın, umutlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Teşekkürler Atam.

FAHRİYE EVCEN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

DEMET AKBAĞ

"Geleceğe umutla bakan çocuklar ve gençlerin özgürce hayal kurabileceği bir dünya dileğiyle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

AKIN AKINÖZÜ

"Mustafa Kemal Atatürk: 'Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız, ben de sizin.' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."