×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımı... '1974 MithatPaşa Stadyumu! Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım'

Güncelleme Tarihi:

#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#23 Nisan#Cem Davran
Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımı... 1974 MithatPaşa Stadyumu Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 12:22

Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Ünlü isimler, 23 Nisan'ı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Haberin Devamı

CEM DAVRAN

Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım, Gata mensubu olsa gerek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

1974 MithatPaşa Stadyumu

Dr.Tevfik Sağlam İlkokulu

Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımı... 1974 MithatPaşa Stadyumu Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım

DİDEM BALÇIN

Bayramımız kutlu olsun.

Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımı... 1974 MithatPaşa Stadyumu Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım


TÜRKÜ AKBAYRAM

Türkü Akbayram, 23 Nisan'da babası Edip Akbayram ile kızının bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımı... 1974 MithatPaşa Stadyumu Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım

KENAN DOĞULU

Haberin Devamı

"Ata’m, senin yolundayız! Sonsuza dek kalbimizde iz bırakan vizyonunla, çocuklarımıza daha aydınlık yarınlar armağan etmeyi diliyorum. Bugün sadece bir bayram değil, bir milletin umudu, bir ülkenin kalbi... Çocuklarımızın gözlerindeki ışıkta senin hayalini görüyoruz. Yarınlarımızın, umutlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımı... 1974 MithatPaşa Stadyumu Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım

URAZ KAYGILAROĞLU

Teşekkürler Atam.

Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımı... 1974 MithatPaşa Stadyumu Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım

FAHRİYE EVCEN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

Ünlü isimlerden 23 Nisan paylaşımı... 1974 MithatPaşa Stadyumu Yürüyüşüne bakılırsa askeri doktor sanırım

DEMET AKBAĞ

"Geleceğe umutla bakan çocuklar ve gençlerin özgürce hayal kurabileceği bir dünya dileğiyle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

AKIN AKINÖZÜ

"Mustafa Kemal Atatürk: 'Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız, ben de sizin.' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı#23 Nisan#Cem Davran

BAKMADAN GEÇME!