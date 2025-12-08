Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Kocam tarafından darp edildim!

Haberin Devamı

Asyalı, yüzündeki ve boynundaki morlukların fotoğrafını sosyal medya hesabında "Kocam tarafından darp edildim" notuyla paylaştı.

Başrolünü Haluk Bilginer ile paylaştığı 'Eyvah Babam' dizisi ile şöhret olan Yıldız Asyalı, ilk evliliğini 2015 yılında Emre Vatansever ile yapmış bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı dünyaya gelmişti.

2017 yılında boşanan Asyalı, 2020 yılında Kerem Saka ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik de uzun sürmedi.

Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında ise Mustafa Semih Demirci ile evlendi.