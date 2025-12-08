×
Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı'dan şoke eden iddia: Kocam tarafından darp edildim!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 23:00

Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğini gözlerden uzak sürdüren Asyalı, eşinden şiddet gördüğünü iddia etti.

Asyalı, yüzündeki ve boynundaki morlukların fotoğrafını sosyal medya hesabında "Kocam tarafından darp edildim" notuyla paylaştı.

Başrolünü Haluk Bilginer ile paylaştığı 'Eyvah Babam' dizisi ile şöhret olan Yıldız Asyalı, ilk evliliğini 2015 yılında Emre Vatansever ile yapmış bu evlilikten Ayşe Mira adında bir kızı dünyaya gelmişti.

2017 yılında boşanan Asyalı, 2020 yılında Kerem Saka ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik de uzun sürmedi.

Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında ise Mustafa Semih Demirci ile evlendi.

