×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ünlü oyuncu ve sevgilisinin aşk tatili! Denizde şov...

Güncelleme Tarihi:

#Aslı Bekiroğlu#Uğurcan Günay#Can Yaman
Ünlü oyuncu ve sevgilisinin aşk tatili Denizde şov...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 08:17

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Uğurcan Günay, Çeşme tatilinin ardından rotayı Bodrum’a çevirdi.

Haberin Devamı

Ünlü çift, önceki gün Yalıkavak’taki Ruins Luxury Resort’ta objektiflere yansıdı.  Gün boyu güneşlenen ikili, ardından iskelenin ucunda romantik bir sohbete daldı.

Ünlü oyuncu ve sevgilisinin aşk tatili Denizde şov...


Bekiroğlu’nun neşeli tavırları dikkat çekerken, sevgilisi Günay onu bir anda kucaklayarak denize atladı. Çiftin romantik anları denizin içinde de devam etti. Uğurcan Günay sevgilisini öpmeye doyamadı. (Tolga BOZDUMAN)

Bodrum âşıkları

Uzun süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman, Türkiye’ye geldi. Kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu, DJ sevgilisi Sara Bluma’ya Türkiye’yi gezdirdi.

Ünlü oyuncu ve sevgilisinin aşk tatili Denizde şov...


Kısa bir İstanbul tatilinin ardından ünlü çift soluğu Bodrum’da aldı. Can Yaman sevgilisiyle teknede verdikleri romantik pozları sosyal medyasında paylaştı. İkilinin aşk dolu karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

 

Haberin Devamı

Yorgunluk atıyor

2024 Türkiye Güzeli unvanını kazandıktan sonra Hindistan’ın Haydarabad şehrinde düzenlenen Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, uzun yarışma maratonunun ardından soluğu Bodrum’da aldı. Yarışma yorgunluğunu atan Bilgen tatilden karelerini Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.

Ünlü oyuncu ve sevgilisinin aşk tatili Denizde şov...

Japonya tatili

Rol aldığı “Bir Gece Masalı” dizisi finalinden sonra Su Burcu Yazgı Coşkun, Japonya’ya tatile gitti. Ülkenin tarihi ve turistik yerlerini gezen ünlü oyuncu, Japonya’nın geleneksel kıyafeti kimonoyla da poz vermeyi ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu ve sevgilisinin aşk tatili Denizde şov...

Tekne pozu

Berrak Tüzünataç gözlerden uzak tekne tatili yapıyor. Ege koylarını gezen ünlü oyuncu önceki gün teknede verdiği bikinili pozunu Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı. Düzgün fiziğini gözler önüne seren Berrak Tüzünataç’ın karesini hayranlarından büyük ilgi gördü.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu ve sevgilisinin aşk tatili Denizde şov...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aslı Bekiroğlu#Uğurcan Günay#Can Yaman

BAKMADAN GEÇME!