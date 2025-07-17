Ünlü oyuncu ve sevgilisinin aşk tatili! Denizde şov...

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Ünlü çift, önceki gün Yalıkavak’taki Ruins Luxury Resort’ta objektiflere yansıdı. Gün boyu güneşlenen ikili, ardından iskelenin ucunda romantik bir sohbete daldı.
Bodrum âşıkları
Uzun süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman, Türkiye’ye geldi. Kariyerine İtalya’da devam eden ünlü oyuncu, DJ sevgilisi Sara Bluma’ya Türkiye’yi gezdirdi.
Yorgunluk atıyor
2024 Türkiye Güzeli unvanını kazandıktan sonra Hindistan’ın Haydarabad şehrinde düzenlenen Miss World yarışmasında Türkiye’yi temsil eden İdil Bilgen, uzun yarışma maratonunun ardından soluğu Bodrum’da aldı. Yarışma yorgunluğunu atan Bilgen tatilden karelerini Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.
Japonya tatili
Rol aldığı “Bir Gece Masalı” dizisi finalinden sonra Su Burcu Yazgı Coşkun, Japonya’ya tatile gitti. Ülkenin tarihi ve turistik yerlerini gezen ünlü oyuncu, Japonya’nın geleneksel kıyafeti kimonoyla da poz vermeyi ihmal etmedi.
Tekne pozu
Berrak Tüzünataç gözlerden uzak tekne tatili yapıyor. Ege koylarını gezen ünlü oyuncu önceki gün teknede verdiği bikinili pozunu Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı. Düzgün fiziğini gözler önüne seren Berrak Tüzünataç’ın karesini hayranlarından büyük ilgi gördü.