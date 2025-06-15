Ünlü oyuncu ve sevgilisi tatilde aşka geldi!

Güncelleme Tarihi:
Romantik tatil
Mart ayında sosyal medya paylaşımıyla aşklarını ilan eden Hayal Köseoğlu ve iş insanı sevgilisi Nezir Çınarlı, önceki gün Bodrum Gölköy’de objektife yakalandı.
Denize girmeyi tercih etmeyen 33 yaşındaki Çınarlı ile 32 yaşındaki Köseoğlu, uzun süre güneşlenirken birbirlerinin fotoğraflarını da çekti. (Tolga BOZDUMAN)
Sezonu açtı
Başarılı oyuncu Damla Sönmez, yaz sezonunu Bodrum’da açtı! Ortakent’te bir otelin iskelesinde objektiflere takılan güzel oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)
Keyifler yerinde
İlayda Alişan ve sevgilisi Oğulcan Engin Çeşme'de görüntülendi. Çift, Aya Yorgi koyundaki Yuzu Beach’in iskelesinden denize girdi. (Deniz BOY)