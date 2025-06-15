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Ünlü oyuncu ve sevgilisi tatilde aşka geldi!

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#Hayal Köseoğlu#Nezir Çınarlı#Damla Sönmez
Ünlü oyuncu ve sevgilisi tatilde aşka geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 10:48

Yaz geldi tatil sezonu açıldı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü isimler objektiflere böyle yansıdı!

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Romantik tatil

Mart ayında sosyal medya paylaşımıyla aşklarını ilan eden Hayal Köseoğlu ve iş insanı sevgilisi Nezir Çınarlı, önceki gün Bodrum Gölköy’de objektife yakalandı.

Ünlü oyuncu ve sevgilisi tatilde aşka geldi

Denize girmeyi tercih etmeyen 33 yaşındaki Çınarlı ile 32 yaşındaki Köseoğlu, uzun süre güneşlenirken birbirlerinin fotoğraflarını da çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Sezonu açtı

Başarılı oyuncu Damla Sönmez, yaz sezonunu Bodrum’da açtı! Ortakent’te bir otelin iskelesinde objektiflere takılan güzel oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Ünlü oyuncu ve sevgilisi tatilde aşka geldi

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Keyifler yerinde

İlayda Alişan ve sevgilisi Oğulcan Engin Çeşme'de görüntülendi. Çift, Aya Yorgi koyundaki Yuzu Beach’in iskelesinden denize girdi. (Deniz BOY)

Ünlü oyuncu ve sevgilisi tatilde aşka geldi

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#Hayal Köseoğlu#Nezir Çınarlı#Damla Sönmez

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