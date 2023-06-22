Ünlü oyuncu ve eşi bebek için gün sayıyor... Karpuz aş erdi!

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Çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Mekanın iskelesine çıkan çift, kendilerini serin sulara bıraktı. Oben Alkan, bir ara karpuz aş erdi ve görevlilerden istedi. (Umut ÜNVER)

Başını yasladı

Doğukan Güngör önceki gün Türkbükü’ndeki Divan Hotel’in iskelesinde görüntülendi. Arkadaş grubuyla sohbet eden oyuncunun hemen yanı başında oturan kız arkadaşıyla samimiyeti ise dikkat çekti. Güngör’ün omzuna başını yaslayan kadının oyuncuya attığı bakışlar da objektiflere yansıdı. İkili, günü uzun uzun sohbet ederek geçirdi.

Çeşme tatili

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Futbolcu Berke Özer önceki gün The Beach Of Momo’da görüntülendi. Ünlü kaleci, arkadaşıyla denize girip kısa bir süre yüzdü. Özer, daha sonra duş alıp hemen locasına geçti. (Deniz BOY)