Ünlü oyuncu üniversiteli oldu! İşte kazandığı bölüm...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan oyuncu, ikinci üniversitesinde bu kez psikoloji okuyacak.

Borak, haberi tatil fotoğrafını paylaşarak duyurdu: “2 sene tatilsiz çalışmıştım ve yaz tatilinin ilk günleriydi bu fotoğraf. Aklımdan iyisiyle kötüsüyle olanlar geçerken, onlara ‘Üniversite sınavı ne olacak acaba?’ sorusu eşlik ediyordu. Bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu. Tercihler açıklandı ve yeniden öğrenci olacak olmanın heyecanı sardı. Ben de istediği üniversiteyi kazananlar arasındayım.”

KİM NEREDEN MEZUN?

Ünlüler hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte Türkiye'nin ünlülerinin lise ve üniversite yıllarına ait sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.

Yıllar sonra mezun olduğu okulda: Eski yuvamdayım!

Oyuncu Fahriye Evcen, reklam çekimleri için Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti.

Yıllar sonra set nedeniyle mezun olduğu okulu ziyaret eden oyuncu fotoğrafları "Boğaziçi Üniversitesi Günel Kampüs... Eski yuvamda bir set hatırası " notu ile Instagram'da paylaştı.

YILDIZ TEKNİK'TE ÖĞRENCİYDİM

Fotoğrafın sahibi Hamdi Alkan, Instagram sayfasında geçmişe döndü ve 'Yıldız Teknik Üniversitesi yıllarım... (1988-89) Elektrik Mühendisliği son sınıftayım" notuyla bu paylaşımı yaptı.

YURTTA İLK KIZARTMA

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, üniversite yıllarına ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı...

İlk öğretimini Kocamustafapasa'da, ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamlayan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde liseyi bitirdi. Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı ölümünde başlayan ünlü şarkıcı tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrılmıştı.



'OKUL BİTTİ, MEZUNUM

Katıldığı Survivor yarışması ile ünlenen Nisa Bölükbaşı, üniversiteden mezun oldu. Kep atan Nisa, fotoğrafları da Instagram sayfasında paylaştı.

"Bana Prag'da başlattığım hikayemi bitirme imkanı verdiler ve ben buna minnettarım. Geldim, çalıştım, aldım ve gidiyorum"

CÜBBE GİYDİ, KEP ATTI

İngiltere'deki Essex Üniversitesi’nde okuyan Aslıhan Karalar mezun oldu. İki ana dalda eğitim alan oyuncu, hem İşletme hem de Sosyal Bilimler bölümlerini dereceyle bitirdi. Önceki gün düzenlenen mezuniyet töreninde cübbe giyip kep takan Karalar, ailesi ve yakınlarının da katıldığı merasimde bol bol fotoğraf çektirdi. Karalar, diplomasını alırken mutluluk gözyaşları döktü.

2006 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Sunucu Zeynep Tandoğan, mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Tandoğan, 18 yıl öncesine ait fotoğrafın altına şu notu düştü:

"2006-İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezuniyet

Hem üniversitede okuyup hem de yayından yayına yetişip her gün ekrana çıktığım yıllar…

Babacığım ve anneanneciğimin yanı başımda olduğu son zamanlar...

Bana şimdiki aklım bir de 20’li yaşlarım lazım!

Zaman nasıl geçti böyle çabuk?"

ÖĞRETİM ÜYESİ OLDU

“Adını Feriha Koydum” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Oyuncu, yeni mesleğini bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu: “Bugün yepyeni bir sayfa açıldı hayatımda ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldum. O kadar mutlu ve gururluyum ki. Yıldız (Kenter) hocamın, meleğimin bana vasiyetiydi öğrenci yetiştirmem. Ben de ‘Hazır hissettiğimde söz hocam’ demiştim. Bugün ilk adımımı attım ve ilk dersimizi yaptık. Dilerim yolumuz uzun ve güzelliklerle dolu olur.”

ÜNİVERSİTELİ HANDE

Oyuncu Hande Erçel, eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırdı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan Erçel, öğrenci kartı ile poz verdi. Hande Erçel, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.





1987... ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ!



Oyuncu-şarkıcı Emre Altuğ okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşıp geçmişi yâd etti. Altuğ'un paylaşımına ilgi büyük oldu.

Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Emre Altuğ liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Altuğ lise eğitimini ise Şişli Terakki Lisesi'nde aldı. Ünlü isim sosyal medya hesabından okul yıllarını andı.

Altuğ paylaştığı bu kareye, '1987… Şişli Terakki Lisesi… İlk oynadığım tiyatro eserlerinden biriydi ‘Midas’ın kulakları’. ’Berber’di rolüm. Yıllar sonra üniversitede hocam oldu Güngör Dilmen. Oyunun yazarıydı, nur içinde yatsın' notunu düştü.

Emre Altuğ'un paylaşımının altına 'Kuzey ve Uzay' size benziyor yorumları yapıldı. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel 2008 yılında evlenmişti. Daha sonra anlaşmalı boşanan ikilinin Kuzey(12) ve Uzay(10) adında iki oğlu var.

BUSE VAROL ÜNİVERSİTELİ OLDU

Buse Varol, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Bir takipçisi Varol'a hangi üniversiteyi kazandınız? diye sordu.

250 puan alan Buse Varol, 'Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne yüzde 50 burslu olarak yerleştiğini gösteren belgeyi paylaştı.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi'ni bitiren Buse Varol "3. üniversiten olacak inşallah. Hiç çalışmadım, 14 sene önceki bilgilerimle girdim" dedi.

GEÇ GELEN MEZUNİYET

Oyuncu Burcu Özberk, üniversiteden mezun oldu. Diploma alan oyuncu kepli fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:

"Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün! Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma, bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar’ından mezun olduğum için çok mutluyum..."

ÜNLÜ OYUNUCU KEP ATTI

Leyla Tanlar, İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim almaya başlamıştı. Tanlar, 2020’de mezun olmuştu. Pandemi nedeniyle yapılamayan tören, temmuz ayında gerçekleşti.



Oyuncu, kepli fotoğraflarını sosyal medya hesabında şu notla paylaştı: “Covid gecikmeli tören.”

'MEZUN OLDUM'



Oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi’nde tam burslu okumaya hak kazanmış rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine de veda etmişti.

Genç oyuncu eğitimini tamamladı ve diplomasını aldı. Ece Hakim, haberi sosyal medyadan duyurdu:

"Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard’a gitmek benim hayalimdi. Harvard’dan mezun oldum!"

MESLEĞE İLK ADIMIMDI BU KAPI

Oyuncu Serhan Onat, artık "diplomalı" bir oyuncu. 26 yaşındaki Onat, diplomasını aldıktan sonra okulunun önünde çektirdiği pozunu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Onat: "Şaşkınım. Okuluma gelip diplomamı aldım bugün. Benim için uzun ve meşakkatli geçen bu yolculuğun her anı dolu dolu geçti. Hem çalıştım hem okudum. Bugüne kadar bir çok projede yer almamı nice güzel yönetmenlerle çalışıp bir çok karaktere hayat vermemi sağladı bu okul. Burada öğrendiklerimle daha nice hikayelere karışacağım. Mesleğime ilk adımımdı benim bu kapı. Yolculuğumda bana yoldaş olan, bilgilerini benimle paylaşan başta hocalarım olmak üzere, tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yaşasın tiyatro" notunu yazdı. Genç oyuncunun bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

HUKUK FAKÜLTESİ YILLIĞI



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu televizyoncu Armağan Çağlayan nostalji yaptı.

Okul yıllığından bir kareyi sosyal medyada paylaşan Çağlayan altına şu notu düştü; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yıllığı. 1987

YILLAR ÖNCE...

Mor ve Ötesi Grubu’nun solisti Harun Tekin lise yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yakın arkadaşı Kerem Kabadayı yıllar önce çekildiği bu fotoğrafı paylaşan Tekin, altına şunları yazdı;

Alman Lisesi’nin festivalinde çalacağız diye bir arşivleri karıştırdık. Kerem (kabadayı) buldu, çıkardı bunu. 2 gündür bu resme bakıp gülümsüyorum ara ara. Alman Lisesi bahçesindeyiz, lise 3 bitiyor, bir yıl daha var yani mezuniyete, birkaç hafta sonra bir stüdyo kaydına gireceğiz ama bestelerimiz kaybolmasın, ilerde dinletir eşe dosta hava atarız diye. Albüm filan asla yok planlar arasında. İyi de çalmıyoruz üstelik, yani bu yüzümüzdeki öyle biz inanılmaz bir müzik grubuyuz filan ifadesi de değil. Neşe bu. Daha sonra zaman zaman kaybettiğimiz, zaman zaman kaybetmek için de elimizden geleni yaptığımız, sonra ama hep bir şekilde yeniden bulduğumuz neşe aslında. Başka her şeyin bir yan etki olduğunu hatırlatan, oyun oynayan çocukların neşesi. Oyunumuz, ve neşemiz daim olsun.

BURASI BENİM OKULUM

Isparta'daki okulunu ziyaret eden Emre Aydın, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına bu notu düştü: Sonradan ortaokul olmuş. Halbuki kendisi ilkokulumdur!

YIL 99

Ceyhun Fersoy, lise yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü:

Sene 1999Yer:ModaÖzel Bem LisesiSınıf:10TM

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu Mert Fırat'ın üniversite fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

ÜNİVERSİTE YILLARI

Güldür Güldür " oyuncularından Özgür Aydın, sosyal medya hesabından üniversite yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı.

Özgür Aydın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü'nden mezun...

HEP SEVGİYLE HATIRLAYACAĞIM



Ünlü sunucu Jülide Ateş eski günleri yâd etti!

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Jülide Ateş sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp 'Gülay Barbarosoğlu, hep sevgi ve saygıyla hatırlayacağız...' mesajını yazdı.

2016'DA MEZUN OLDU

Oyuncu Nurseli İdiz, 25 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı, aftan yararlanarak yeniden okula dönenen İdiz, 2016 yılında mezun oldu.

25 yıl sonra mezun olan oyuncu sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: Bugün farklı bir gün dünden. Bilgi birikimimi, sanat anlayışımı duyumsatan bölümüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Yepyeni bir açılım kazandıran bölümüm için çalışmalıyım. Sanat - Kültür - İnsan, benim yeni söylemim. Kültürlülük özelliğinden beslenen ülkemden asla vazgeçemem.