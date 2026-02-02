Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe kız arkadaşıyla Bebek'te yakalandı!

Haberin Devamı

SARILARAK EĞLENDİLER

“Taşacak Bu Deniz” dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe önceki gece Bebek’te bir mekanda sarışın bir kadınla görüntülendi.



Trabzon’daki setinden İstanbul’a dönen ünlü oyuncu kız arkadaşıyla gece geç saatlere kadar eğlendi.

Birbirine sarılan çiftin samimi halleri dikkat çekti. Ulaş Tuna Astepe ve kız arkadaşı dışarıda gazetecileri olduğunu öğrenincemekândan ayrı ayrı çıkış yaptı.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Mekândan ilk ayrılan Ulaş Tuna Astepe oldu. Oyuncu “İçeride sarışın bir hanımefendi ile eğleniyordunuz. Yeni bir ilişkiye mi başladınız?” sorusuna “Hanımefendi mi” diye şaşırarak cevap verdi.

Astepe’den 5 dakika sonra mekândan çıkan sarışın güzel ise yüzünü gizlemekle yetindi. Soruları yanıtsız bırakan genç kadın taksiye binerek sevgilisinin yanına gitti.