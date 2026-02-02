×
Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe kız arkadaşıyla Bebek'te yakalandı!

#Ulaş Tuna Astepe#Taşacak Bu Deniz#Bebek
Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe kız arkadaşıyla Bebekte yakalandı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 08:37

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe, önceki gece Bebek’te bir mekânda sarışın bir kadınla eğlenirken görüntülendi. Samimi halleri dikkat çeken ikili, gazetecileri fark edince mekândan ayrı ayrı çıktı.

SARILARAK EĞLENDİLER

Taşacak Bu Deniz” dizisinin yıldızı Ulaş Tuna Astepe önceki gece Bebek’te bir mekanda sarışın bir kadınla görüntülendi.

Trabzon’daki setinden İstanbul’a dönen ünlü oyuncu kız arkadaşıyla gece geç saatlere kadar eğlendi.

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe kız arkadaşıyla Bebekte yakalandı


Birbirine sarılan çiftin samimi halleri dikkat çekti. Ulaş Tuna Astepe ve kız arkadaşı dışarıda gazetecileri olduğunu öğrenince
mekândan ayrı ayrı çıkış yaptı.

YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Mekândan ilk ayrılan Ulaş Tuna Astepe oldu. Oyuncu “İçeride sarışın bir hanımefendi ile eğleniyordunuz. Yeni bir ilişkiye mi başladınız?” sorusuna “Hanımefendi mi” diye şaşırarak cevap verdi.

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe kız arkadaşıyla Bebekte yakalandı

Astepe’den 5 dakika sonra mekândan çıkan sarışın güzel ise yüzünü gizlemekle yetindi. Soruları yanıtsız bırakan genç kadın taksiye binerek sevgilisinin yanına gitti.

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe kız arkadaşıyla Bebekte yakalandı

 

#Ulaş Tuna Astepe#Taşacak Bu Deniz#Bebek

