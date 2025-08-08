Ünlü oyuncu tezgâhları tek tek gezdi, pazar alışverişini kendi yaptı!

×
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 15:29

Bir döneme damga vuran dizilerde rol alan Açelya Akkoyun, şimdilerde kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Oyuncu Açelya Akkoyun halk pazarına gitti. Taze ürünler alıp, alışveriş yapan oyuncu yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Sosyal medya hesabından sevenleriyle iletişim kuran oyuncu, özel hayatına dair merak edilenleri yaptığı paylaşımlarla gözler önüne seriyor.

ALIŞVERİŞ MUTLULUĞU

En son Muğla Ortaca halk pazarına giden oyuncu tezgâhları tek tek gezdi kendi alıverişini yaptı. Yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan Akkoyun fotoğrafların altına şu notu düştü;

"80 yaşında.

Ama hala sabahın ilk ışığında tezgâh başında.

Çıplak ayaklarıyla toprağa, hayata, emeğe basıyor.

Gülsüm Abla’nın ayakları yorulmuş olabilir ama yüreği hala genç.

Yorgun değil, umutlu.

Şikâyet değil, şükür dolu.

Ve yüzünde hiç eksik olmayan o gülümseme.

İşte gerçek zenginlik bu!

İşte saygınlık da bence tam bu noktada başlıyor…

Doğayla, dünyayla, insanla, tüm canlıyla uyum içinde;

Her şeye rağmen adapte olabilmek.

Bu işin profesörü Gülsüm Abla’dır.

Ben onu yürekten ve ayakta alkışlıyorum."

