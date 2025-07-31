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Ünlü oyuncu tatilde... Balıklama daldı!

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#Gamze Topuz#Bengü#Güzide Duran
Ünlü oyuncu tatilde... Balıklama daldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 09:08

Bodrum’da tatil yapan Gamze Topuz, önceki gün Ortakent’te bulunan La Bohemme Beach’te objektife yansıdı.

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Kırmızı bikinisiyle dikkat çeken oyuncu, iskeleden denize balıklama atlayarak serin suların keyfini çıkardı.

Ünlü oyuncu tatilde... Balıklama daldı

Yaklaşık yarım saat yüzen Topuz, daha sonra duş alıp şezlonguna geçerek güneş banyosu yaptı. (Tolga BOZDUMAN)

Ünlü oyuncu tatilde... Balıklama daldı

Karpuz güzeli

Selim Selimoğlu’yla 6 yıllık evliliğini geçen sene noktalayan Bengü, çocuklarıyla yaz tatiline çıktı. Ünlü şarkıcı, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı. Bengü’nün bikinisiyle karpuz yerken verdiği pozlara yorum yağdı.

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Ünlü oyuncu tatilde... Balıklama daldı

Tatile devam

Hollywood yıldızı Jason Statham’ın nişanlısı, İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, çocuklarıyla geldiği Antalya’da deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ünlü modelin paylaştığı fotoğraflara Türk takipçilerinden yorum yağıyor.

Ünlü oyuncu tatilde... Balıklama daldı

Boğaz romantizmi

Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez’le çıktığı romantik Boğaz turunun fotoğraflarını paylaştı. Futbolcu, sevgilisine olan aşkını dile getirdi: “Her geçen gün beni daha da âşık eden mükemmel güzellik.”

Ünlü oyuncu tatilde... Balıklama daldı

Paros’ta aşk tatili

Adnan Aksoy’la boşanma sürecinde olan Güzide Duran,nmel ele görüntülendiği Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la beraber tatile çıktı.

Ünlü oyuncu tatilde... Balıklama daldı



Sevgililer Paros Adası’na gitti. Ünlü manken, Fikret Orman’ın lüks yatında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

 

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#Gamze Topuz#Bengü#Güzide Duran

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