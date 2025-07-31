Ünlü oyuncu tatilde... Balıklama daldı!

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Kırmızı bikinisiyle dikkat çeken oyuncu, iskeleden denize balıklama atlayarak serin suların keyfini çıkardı.

Yaklaşık yarım saat yüzen Topuz, daha sonra duş alıp şezlonguna geçerek güneş banyosu yaptı. (Tolga BOZDUMAN)

Karpuz güzeli

Selim Selimoğlu’yla 6 yıllık evliliğini geçen sene noktalayan Bengü, çocuklarıyla yaz tatiline çıktı. Ünlü şarkıcı, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı. Bengü’nün bikinisiyle karpuz yerken verdiği pozlara yorum yağdı.

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Tatile devam

Hollywood yıldızı Jason Statham’ın nişanlısı, İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, çocuklarıyla geldiği Antalya’da deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ünlü modelin paylaştığı fotoğraflara Türk takipçilerinden yorum yağıyor.

Boğaz romantizmi

Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez’le çıktığı romantik Boğaz turunun fotoğraflarını paylaştı. Futbolcu, sevgilisine olan aşkını dile getirdi: “Her geçen gün beni daha da âşık eden mükemmel güzellik.”

Paros’ta aşk tatili

Adnan Aksoy’la boşanma sürecinde olan Güzide Duran,nmel ele görüntülendiği Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman’la beraber tatile çıktı.

Sevgililer Paros Adası’na gitti. Ünlü manken, Fikret Orman’ın lüks yatında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.