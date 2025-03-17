Ünlü oyuncu suç duyurusunda bulundu! Adresine 14 kez yemek siparişi vermiş...

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Kişisel bilgilerinin ele geçirildiğini anlayan Duymaz, kendisi adına 14 kez yemek siparişi veren şüphelilerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi. (Ayşegül USTA)

Baldızdan tatlı aldı

İlk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Pınar Deniz, önceki gün eşi Kaan Yıldırım’la birlikte ablası Huri Deniz’in Yeniköy’deki mekânı Age 29’a gitti.

Ünlü oyuncu, Kaan Yıldırım’dan pasta siparişi alan ablasının fotoğrafını sosyal medya hesabında “Müşteri sevinci” notuyla paylaştı.

Sessiz gece

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Ekin Mert Daymaz önceki gece Etiler’de bulunan Beca adlı mekândaydı. Çıkışta fotoğraflarını çeken basın mensuplarının soruları karşısında sessiz kalan oyuncu, “Arkadaşlar, daha sonra konuşuruz” diyerek hızla bir taksiye binip uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)

Arkadaşları hastaneye koştu

Dizi setinde geçirdiği kaza sonucu ayağı kırılan Aras Bulut İynemli önceki gün ameliyat masasına yattı. Dostları, ünlü oyuncuyu hastanede yalnız bırakmadı.

İynemli, arkadaşlarıyla fotoğrafını sosyal medyada “Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim” notuyla paylaştı.

Mourinho berber oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, bu kez saha kenarında değil, berber dükkânında yeteneklerini sergiledi.

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Portekizli teknik adam, berber koltuğuna oturan sarı-lacivertli futbolcu Burak Kapacak’a saç tıraşı yaptı. Kapacak, o anların videosunu Instagram’da İngilizce “Kesim için teşekkürler beyefendi” notuyla yayınladı.

Alışveriş günü

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, önceki gün Nişantaşı’ndaki City’s Alışveriş Merkezi’nin önünde görüntülendi. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan futbolcu, giyim tarzıyla dikkat çekti. (Behlül AYDIN)