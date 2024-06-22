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Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu... 10 yıllık evlilik bitti...

Güncelleme Tarihi:

#Rüştü Onur Atilla#Sinem Ayyıldız#Boşanma
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu... 10 yıllık evlilik bitti...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 12:45

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikah masasına oturmuş; çiftin bu evlilikten iki çocuğu olmuştu. Çiftin 10 yıllık evliliği bitti.

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Atilla, haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

"2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır.
Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum.
Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim...
Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. "

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duyurdu... 10 yıllık evlilik bitti...

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#Rüştü Onur Atilla#Sinem Ayyıldız#Boşanma

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