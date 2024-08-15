Ünlü oyuncu Şoray Uzun'un aile saadeti!

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Çift, suyun içinde frizbi oynadı. Düşürmeden en fazla havada yakalayabilenin dondurmayla ödüllendirildiği oyunda kaybeden de evin en küçük üyesi Selimcan’ı kucağında taşıdı.

Okan Uzun kaybedince kardeşini kucağında taşıdı. (Deniz BOY)

Hünerlerini sergiledi

Mert Yazıcıoğlu’nun yaz tatili devam ediyor. Oyuncu, önceki gün Akyaka’da görüntülendi. Su sporu kitesurf yapan oyuncu hünerlerini sergiledi.

Yaklaşık yarım saat denizde kalan Yazıcıoğlu, kitesurf’te iyi olduğunu gösterdi. (Kamil SÜMER)

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Galadan sonra deniz keyfi

Damla Sönmez, yeni filmi “Tezgah”ın galası için geldiği Alaçatı’da deniz keyfi yaptı. Oyuncu, galanın ertesi günü The Beach of Momo’da görüntülendi.

Plaja gelir gelmez renkli bikinisiyle denize giren Sönmez, uzun süre tek başına yüzdü, ardından duş alıp restorana geçti. (Deniz BOY)



Bodrum tatilcisi

Aleyna Solaker, Bodrum tatilcileri arasına karıştı.

Önceki gün Yalıkavak’taki Momo Bodrum’da objektife takılan Aleyna Solaker, siyah bikinisi ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.



Oyuncu, iskeleden denize inerken soğuk suya alışabilmek için önce bir süre bekledi. Ardından kendini serin sulara bıraktı. (Kamil SÜMER)

Boğaz’da yüzdü

Betül Demir, Boğaz’da denize girdi. Sabahın erken saatlerinde Bebek’e gelen Betül Demir, denize girdiği anları “Boğaz’ın kızı diyeceksiniz” notuyla paylaştı.

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Yelpazeyle serinledi

Zeynep Bastık, sıcaktan bunalıp yelpaze ile serinlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bastık, karelerine İspanyolca “Hey” yazdı.