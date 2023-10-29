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Ünlü oyuncu sevgilisiyle Taksim'de sarmaş dolaş!

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Emrah Parlak#Elit Andıç Çam#İstiklal Caddesi
Ünlü oyuncu sevgilisiyle Taksimde sarmaş dolaş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 17:52

Bülent Emrah Parlak önceki gece Elit Andıç Çam ile İstiklal Caddesi’nde sarmaş dolaş görüntülendi.

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Çift, Asmalımescit’teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sevgililer, birbirlerini öpücüklere boğdu. Yeni âşıklar, hava aydınlanırken evlerinin yolunu tuttu.

Parlak’ın öpüştüğü kadının, “Leyla ile Mecnun Değil” oyunundaki rol arkadaşı Elit Andıç Çam olduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu sevgilisiyle Taksimde sarmaş dolaş

Elit Andaç Çam’ın 2019’da evlendiği meslektaşı Aziz Caner İnan ile 2 aydır ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Bülent Emrah Parlak ise oyuncu Burcu Gönder’le 2015’te evlenmiş, 2020’de boşanmıştı.

Ünlü oyuncu sevgilisiyle Taksimde sarmaş dolaş

 

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#Bülent Emrah Parlak#Elit Andıç Çam#İstiklal Caddesi

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