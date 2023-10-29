Ünlü oyuncu sevgilisiyle Taksim'de sarmaş dolaş!

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Çift, Asmalımescit’teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sevgililer, birbirlerini öpücüklere boğdu. Yeni âşıklar, hava aydınlanırken evlerinin yolunu tuttu.

Parlak’ın öpüştüğü kadının, “Leyla ile Mecnun Değil” oyunundaki rol arkadaşı Elit Andıç Çam olduğu ortaya çıktı.

Elit Andaç Çam’ın 2019’da evlendiği meslektaşı Aziz Caner İnan ile 2 aydır ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi. Bülent Emrah Parlak ise oyuncu Burcu Gönder’le 2015’te evlenmiş, 2020’de boşanmıştı.