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Ünlü oyuncu sevgilisiyle Alaçatı’da

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Yılmaz Ak#Almila Ahri#Yağmur Ünal
Ünlü oyuncu sevgilisiyle Alaçatı’da
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 09:41

Mehmet Yılmaz Ak yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Çeşme tatilinde atıyor.

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Ünlü oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı Almila Ahri ile önceki gün Alaçatı’daki bir plajda görüntülendi.

Ünlü oyuncu sevgilisiyle Alaçatı’da

Sevgililer birlikte deniz keyfi yaparken objektife yansıdı. (Deniz BOY)

Ünlü oyuncu sevgilisiyle Alaçatı’da

Sakin çift

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Eren Kesimer’le Bodrum’un gözde adreslerinden Cennet Koyu’nda objektife takıldı.

Ünlü oyuncu sevgilisiyle Alaçatı’da

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Bir otelin iskelesinde görüntülenen çift, sakin ve romantik halleriyle dikkat çekti. Gün boyunca şezlonglarında uzanarak güneşin keyfini çıkaran ikili, bol bol sohbet etti. (Tolga BOZDUMAN)

Ünlü oyuncu sevgilisiyle Alaçatı’da



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#Mehmet Yılmaz Ak#Almila Ahri#Yağmur Ünal

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