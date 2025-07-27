Ünlü oyuncu sevgilisiyle Alaçatı’da

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Ünlü oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı Almila Ahri ile önceki gün Alaçatı’daki bir plajda görüntülendi.

Sevgililer birlikte deniz keyfi yaparken objektife yansıdı. (Deniz BOY)

Sakin çift

Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, sevgilisi Eren Kesimer’le Bodrum’un gözde adreslerinden Cennet Koyu’nda objektife takıldı.

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Bir otelin iskelesinde görüntülenen çift, sakin ve romantik halleriyle dikkat çekti. Gün boyunca şezlonglarında uzanarak güneşin keyfini çıkaran ikili, bol bol sohbet etti. (Tolga BOZDUMAN)

