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Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! 'Artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok'

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#Deniz Uğur#Erdinç Gülener#Funda Eryiğit
Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu Artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 10:46

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Oyuncu, eşinin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

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Deniz Uğur, eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu. 51 yaşındaki oyuncu, eşi ile hastanede çekilen karesini paylaşarak şu notu düştü:

"Sevenlerimizin haberi olsun. Eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu… Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Siyami Ersek hastanesindeki kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz. Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok. Bu arada, lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki. Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin."

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu Artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Nişantaşı’nda alışveriş

Funda Eryiğit önceki akşam eşi Berkun Oya ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Çift, alışveriş turu dönüşü valeden arabalarını aldı. Berkun Oya, parası çıkışmayınca valenin ücretini hesaba havale yoluyla ödemek istedi. Ardından para problemi çözüldü. (Sayit DURMAZ)

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu Artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok

Bali tatilinden

Bir süredir aşk yaşayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, tatil adresi olarak Bali’yi tercih etti. Çift, birlikte çekilmiş pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bastık, Tütüncü’nün sürdüğü motorun arkasındaki karelerini ise kalp emojisi ile beğeniye sundu.

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu Artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok

 

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#Deniz Uğur#Erdinç Gülener#Funda Eryiğit

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