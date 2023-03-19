Ünlü oyuncu Michele Morrone deprem bölgesinde

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Oyuncu ile sevgilisi dün ise Hatay’a giderek depremzedeleri ziyaret etti; çocuklarla vakit geçirdi.

Morrone, arabada çekilen bir videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını dile getirdi:

“Bugün depremin etkilediği kentlerden biri olan Hatay’a gidiyorum. Oyuncak, kıyafet, yemek götürüyoruz çocuklara. Orada biraz vakit geçireceğiz. Bizim işimiz bir ay önce olanları unutturmamak. Binlerce insan evlerini, çocuklarını, ailelerini kaybetti. Şimdi onlara yardım etme zamanı.”

Oyuncu, çadır kentteki çocuklarla resimler yapıp oyunlar da oynadı. Michele Morrone, Türkiye’deki yıkıcı depremlerin arından “#helpturkey” etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.