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Ünlü oyuncu komşusuyla mahkemelik olmuştu... Karar verildi

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#Fikret Kuşkan#Mete Yaylalı#Mahkeme Kararı
Ünlü oyuncu komşusuyla mahkemelik olmuştu... Karar verildi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 12:36

Fikret Kuşkan, kendisini hayvan düşmanı gibi göstererek taciz ettiği iddiasıyla Mete Yaylalı hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Oyuncu, komşusunun bahçesindeki konuşmaların gizlice ses kaydını aldığını da söyledi.

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FİKRET Kuşkan, geçtiğimiz mayıs ayında sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İddiaya göre saldırının ardından yan komşusu Mete Yaylalı, Kuşkan’a sözlü şiddette bulunarak, “Seni köpeklere parçalatırım” dedi.Kendisi de hayvansever olan, evinde kedi ve tavuk gibi hayvanlar besleyen oyuncu, komşusu tarafından hayvan düşmanı gibi gösterildi. Yaylalı, ses ve görüntü kaydı alarak da oyuncunun özel hayatının gizliliğini ihlal etti.

Kuşkan’ın avukatı Bahar Varol, müvekkilinin sürekli olarak evinin bahçesinin ses ve görüntü kaydının alındığını dava dilekçesinde anlattı: “Müvekkilimiz, sürekli kayıt altında olduğunu düşünerek evinin bahçesine dahi çıkamamakta. Müvekkili toplum önünde küçük düşürmeye, kötü biri gibi göstererek algı oluşturmaya çalışan Mete Yaylalı’dan şikâyetçiyiz. Hakkında korunma kararı verilmesini istiyoruz.”

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1 AY TEDBİR KARARI ALDIRDI

Talebi haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, Mete Yaylalı’nın 1 ay süreyle Fikret Kuşkan’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aksi takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağına karar verdi.

Ünlü oyuncu komşusuyla mahkemelik olmuştu... Karar verildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fikret Kuşkan#Mete Yaylalı#Mahkeme Kararı

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