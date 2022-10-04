Ünlü oyuncu kayınvalide olmaya hazırlanıyordu... Mutluluk 16 gün sürdü

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, bir süre aşk yaşadığı sevgilisi Burak Kalfa’dan evlenme teklifi almış, çift 16 Eylül'de aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlamıştı.

Düğün için gün sayan çiftten kötü haber geldi. Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardında Tuğçe Tayfur birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi, Burak Kalfa'yı takipten çıktı.

Burak Kalfa ise Instagram sayfasından yazılı bir açıklama yayınladı:

"Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun..."

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FERDİ TAYFUR TÖRENE KATILMAMIŞTI

Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaşmış, aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkat çekmişti.

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un nişanda olmamasıyle ilgili bir açıklama yayınlamıştı:

"Babamla ilgili çok mesaj alıyorum. Açıklama yapalım, kaflarda sorular kalmasın. Gildiğiniz üzere babam Marmaris'te yaşıyor. Onun için yolculuk yapmak maalesef bu dönemde pek mümkün olmadığı için Burak Bey ile biz yanına gittik. Önce Burak Bey babamdan istedi yani anlayacağınız. Dün gece her iki ailenin de rızasıyla evliliğe ilk adımı attık. Bizler de babamızı yanımızda görmeyi çok isterdik ama darısı düğüne diyelim."

BU AŞKLAR KISA SÜRDÜ

Magazin dünyası o kadar çok aşka ev sahipliği yaptı ki, bazıları nikah masasına taşınmayı başardı bazıları ise tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. İşte göz açıp kapatıncaya kadar biten aşklar...

5 AYDA BİTTİ

Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu.

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Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nikah masasına oturan çiftin mutluluğu 5 ay sürdü. Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşandı.

DENEDİK OLMADI

Şarkıcı Buray, Ayşe Özyılmazel ile yaşadığı aşkı sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Çitin ilişkisi kısa sürdü. Buray, ayrılığın ardından “Denedik, olmadı. Allah herkesin kalbine göre versin” dedi.

AYRILDIĞIMIZ DOĞRU

Oyuncu Hande Erçel, 2017 yılında Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamıştı. Çiftin ilişkisi 6 sürdü.

Erçel, ayrılığın ardından “Özel hayatımla ilgili konuşmayı pek tercih etmiyorum. Her zaman dediğim gibi mesleğimi sevgiyle yapmaya devam ediyorum. Artık bu konuyla gündemi meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapıyorum; ayrılık kararı aldığımız doğrudur.” açıklamasını yaptı.

3 AY SÜRDÜ

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Temmuz 2016'da 10 yıllık eşi Dolunay Soysert’ten sürpriz bir kararla boşanan ünlü oyuncu Sinan Tuzcu, aynı yıl kasım ayında yeni bir aşka yelken açtı.

Sinan Tuzcu, Tema yararına düzenlenen yardım gecesinde beraber düet yaptığı oyuncu Selen Öztürk’le yeni bir ilişkiye başladı. Sinan Tuzcu ile Selen Öztürk’ün mutluluğu yaklaşık 3 ay sürdü. Eskisi gibi arkadaş kalmaya karar veren çift, yollarını ayırdı.

AYNI GÜN BOŞANMAYA KARAR VERDİM

Hande Ataizi, 1,5 yıl aşk yaşaıdğı Fethi Pekin ile 2004 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin evliliği 48 saat sürdü. Ataizi, evliliğin bitme nedenini yıllar sonra açıkladı:

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"Annem ilk eşimle evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmamızı önerdi. Eski eşim ben evleneceğim kadına böyle bir şey yaptırmam' dedi, ben de çok sevindim. Ama evleneceğim gün önüme evlilik sözleşmesi koydular. Sözleşmeye göre boşadıktan sonra dahi evde oturma iznim yoktu, kabul etmedim. Gergin bir ortamda nikah kıyıldı ve aynı gece boşanmaya karar verdim. Bir günlük evlilik olmak durumunda kaldı”

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Özge Ulusoy ve Ferruh Taşdemir 2010 yılında nikah masasına oturdu.

Çiftin evliliği 1 gün sürsü. Ayrılık kararı alan ve anlaşmalı olarak boşanan ikilinin duruşması 10 dakikada karara bağlandı.