Ünlü oyuncu karavan tatilinde... 5 yıldızlı otel yerine kamp!

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Karavanda kalan oyuncu doğayla baş başa tatilinden kareleri Instagram hesabında “Kamp benim için en güzeli” notuyla paylaştı.

DOĞA İÇİNDE TATİL

Koronavirüs salgını sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler 5 yıldızlı lüks otellerin aksine karavana ve çadır tatillerine ilgi göstermeye başladılar. İşte doğa ile iç içe olmayı seçen o ünlüler...

Rotamız Balıkesir

‘Ferhunde Hanımlar’ dizisinde canlandırdığı 'Müjgan' karakteriyle yıldızı parlayan Hülya Gülşen tatil için karavanı tercih edenlerden...

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2022 yılında geçirdiği beyin kanamasını dostları ve sevenlerinin desteğiyle atlatan oyuncu güzel haberi, 'Hayat bana ikinci bir şans verdi' sözleriyle duyurmuştu.

'Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek' diyen oyuncu yoğun geçen sezonun ardından dil eğitimi için Malta'ya gitti.

Türkiye'ye döner dönmez tatile çıkan oyuncu, Balıkesir, Burhaniye'yi tercih etti. Karavanını sahile çeken Gülşen, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şevval'in 'Prenses'i

Şevval Sam yaz aylarını ‘Prenses’ adını verdiği karavanında geçiriyor.

Sam, çektiği fotoğrafları da takipçileri ile paylaşıyor.

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9,5 metrelik karavan

Ani vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Volkan Konak uçak korkusu nedeniyle 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptırmıştı.

Volkan Konak "Sülalem TIR’cılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım. İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolaşmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum' demişti.

TERCİHİ DOĞA

Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve lüks bir karavanları var.

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Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz yıllarda kesenin ağzını açıp pikap kamyonetinin arkasına mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.

AVRUPA'YI GEZDİLER

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül de karavan tatilini tercih eden isimlerden... Ünlü çift, geçtiğimiz yıl uzun bir Avrupa seyahatine çıkmıştı.





MİLYONLUK KARAVAN

Cemiyetin ünlü çifti Yasemin-İzzet Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı.

Çift, Crawler marka karavan satın aldı. Yasemin-İzzet Özilhan Batu 535 model karavanlarına servet ödedi. Lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da paylaşıyor...

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