Ünlü oyuncu kanserle mücadele ediyor: Ameliyathane kapısında 'vay be bir başımayım' dedim

Güncelleme Tarihi:
İşte Irmak Ünal'ın o paylaşımı:
'Sonuçların meme kanseri' kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü... Ne sürpriz! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü..."
"Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Özellikle bütün garipliğimle boğuşan ve her an bana kendimi güvende hissettiren doktoruma ayrıca teşekkür ediyorum."
"Tabii dürüst olayım… Benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin ve içimdeki uzaylıyla da! Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali."
"Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese... Sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz."
"Ve İşte buradayım… kısacık saçlı, açık kalpli, her an minnettar ve kutsanmış olduğunun farkında. Yeni bir gün, yeni bir ben."