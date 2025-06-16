Ünlü oyuncu İstanbul'u terk edip köyüne döndü... Artık sıfırdan inşa ettiği bu evde yaşıyor!

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Oyunculuk kariyerine sahne sanatlarıyla adım atan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans Bölümü mezunu olan Gökmen Kasabalı, tiyatro sahnelerinde ve televizyon ekranlarında izleyicinin beğenisini kazandı. İzmir Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Kasabalı; Diriliş Ertuğrul, Elde Var Hayat, Sarı Zeybek ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi ses getiren projelerde rol aldı.

HOBİ OLARAK BAŞLADI USTA OLDU

Sadece oyunculukla değil, aynı zamanda el işçiliğiyle de ilgilenen Gökmen Kasabalı, hobi olarak başladığı ahşap tasarımlarını YouTube kanalında takipçileriyle paylaşıyor.

YouTube'da yayın yapan MuratCA kanalına konuk olan ünlü oyuncu yeni hayatını anlattı.

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Pandemi döneminde hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar veren ünlü oyuncu, çocukluğunun geçtiği köyde kendine bir ev inşa etti.

HER KÖŞESİNDE EMEĞİ VAR

İstanbul’u arkasında bırakan Kasabalı, ailesinin şehirde yaşamasını istemediği için, sıfırdan bir köy evi projesine girişti.

Kendi çizdiği evin yapımına maddi zorluklara rağmen kredi çekerek başlayan oyuncu, 6 ay boyunca tek başına çalıştı; duvarlardan boyaya, parkeye kadar pek çok işi kendi yaptı.

MADDİ ZORLUKLARI AŞTI

Bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu. Evin yapım aşamasında yaşadığı maddi sıkıntıları Ramo dizisinden gelen teklifle aştığını belirten Kasabalı, bugün ailesiyle birlikte doğayla baş başa, huzurlu bir yaşam sürdürüyor.

BAHÇESİNDE TAVUK BESLİYOR

Geniş ve ferah bir iç tasarıma sahip evde, el yapımı ahşap aksesuarlar dikkat çekiyor. Kocaman, yemyeşil bahçesinde tavuk besleyen oyuncu, yumurtalarını kendi topluyor. Bahçede dut, erik, kiraz gibi çeşitli meyve ağaçları da bulunuyor.

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DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM

Köy hayatının zorluklarına da değinen Gökmen Kasabalı, “Doğanın kalbinde olmadığınız sürece hayatın öğretisini öğrenmenize imkân yok,” diyerek doğa ile iç içe yaşamın kendisine kattıklarını vurguluyor.

ŞEHİRDEN UZAKTA BİR YAŞAM

Ünlü oyuncu Ceyda Kasabalı’nın da ağabeyi olan Gökmen Kasabalı, şehir hayatının karmaşasından uzak, sade ve üretken bir yaşamı tercih ettiğini söylüyor.