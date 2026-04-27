Ünlü oyuncu İlker Aksum'un gözyaşları... 'Beni o karanlıktan eşim kurtardı'

Zor günleri ilk kez anlattı

Meslek hayatının zorluklarından ve yaşadığı ruhsal çöküşten bahseden başarılı oyuncu, kariyerinin görünmeyen yüzüne dikkat çekti.

İçinden geçtiği karanlık sürecin kendisini derinden etkilediğini ifade eden Aksum’un sözleri, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

“Hayatımın dönüm noktası eşim oldu”

2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren Aksum, en büyük desteği eşinden gördüğünü vurguladı.

Eşinin nefes koçu ve antropoloji mezunu olduğunu hatırlatan oyuncu, yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı:

“Beni o çukurdan, o karanlıktan aldı, çekti çıkardı. Ayaklarımın üzerine bastırdı.”

Aile hayatıyla yeni bir başlangıç

Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2025 yılının başında kızları Lila’yı kucaklarına aldı. Şimdilerde zamanının büyük bir kısmını ailesine ayıran Aksum, özellikle kızıyla geçirdiği anların kendisine yeniden güç verdiğini dile getirdi.