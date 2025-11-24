×
Ünlü oyuncu huzur dolu yuvasının kapılarını açtı... Bütün aile bir arada yaşıyor!

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” bu hafta, yıllarını tiyatro sahnelerine ve oyunculuğa adayan, hayatımıza “Süper Baba” dizisi ile giren ünlü oyuncu Sevinç Erbulak’ın evine konuk oldu. Samimi ortamı ve sıcak dokusuyla dikkat çeken ev, Erbulak’ın yaşam tarzını yansıtan detaylarla dolu.

Toprak tonlarında sakin ve şık bir salon

Evin salonunda toprak tonlarında koltuk takımı, aynı renklerde stor ve perdeler yer alıyor. Köşede duran sehpanın üzerindeki aile fotoğrafları ve ince işçilikle hazırlanmış dantel detayları ise mekâna nostaljik bir hava katıyor.

Duvarları süsleyen anılar

Yemek bölümünde duvarı tamamen kaplayan çerçeveler ve tablolar dikkat çekiyor. Holde ise çok sayıda kitap, özel fotoğraflar ve boydan boya anılarla dolu dolaplar bulunuyor.

Bu alanlar, Erbulak ailesinin yıllar içinde biriktirdiği değerli hatıraları gözler önüne seriyor.

Sade ve şık bir genç odası

Sevinç Erbulak’ın üniversite öğrencisi kızının odası da evin en sade ve modern bölümlerinden biri. Beyaz ve gri tonların hâkim olduğu odada kitaplık ve ders çalışma masası yer alıyor. Düzenli ve ferah yapısıyla rahat bir yaşam alanı oluşturuyor.

Kitaplarla çevrili bir çalışma odası

Evin bir diğer öne çıkan bölümü ise yüzlerce kitabın sıralandığı devasa kitaplığa sahip çalışma odası. Bu oda, Erbulak’ın sanatla iç içe yaşamını destekleyen sakin bir çalışma alanı sunuyor. Ayrıca Erbulak ve eşi burada birlikte televizyon izleyip vakit geçiriyor.

Yatak odasında sıcak dokunuşlar

Yatak odasında çiçek desenli duvar kâğıdı, duvarları süsleyen fotoğraflar ve pelüş oyuncaklar bulunuyor. Bu detaylar, odanın samimi ve huzurlu atmosferini güçlendiriyor.

Füsun Erbulak’ın hatıralarla dolu odası

Programın en duygusal anlarından biri, Sevinç Erbulak’ın birlikte yaşadığı annesi, usta oyuncu Füsun Erbulak’ın odasını göstermesiydi. Sohbete kısa süreliğine katılan usta sanatçının hatıralarla dolu özel odası, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

