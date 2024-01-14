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Ünlü oyuncu henüz 9 yaşındayken annesini kaybetmişti... 'Bütün gülüşlerin aklımda'

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#İlayda Alişan#Doğum Günü#Kanser
Ünlü oyuncu henüz 9 yaşındayken annesini kaybetmişti... Bütün gülüşlerin aklımda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 11:05

Oyuncu İlayda Alişan henüz dokuz yaşındayken kanser nedeniyle kaybettiği annesinin doğum gününü unutmadı.

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Birçok başarılı yapımda yer alan İlayda Alişan annesini doğum gününde andı. Çocuk yaşta anne acısı yaşayan Alişan paylaşımıyla duygulandırdı.

Annesine ait fotoğrafları yayınlayan Alişan altına, 'Bütün gülüşlerin aklımda... iyi ki doğdun annecim, meleğim' notunu düştü.

Ünlü oyuncu henüz 9 yaşındayken annesini kaybetmişti... Bütün gülüşlerin aklımda

SENİ DÜNYALAR KADAR SEVERİM

Ünlü oyuncunun paylaşımında yer alan hediye kutusunda yazan 'Sevgili anne beni tırnağın kadar sevsen bile ben seni dünyalar kadar severim. Kızın İlayda' mesajı dikkat çekti.

Ünlü oyuncu henüz 9 yaşındayken annesini kaybetmişti... Bütün gülüşlerin aklımda

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Alişan'ın fotoğraflarının altına ablası da 'Bu hediyeyi anneme verdiğin gün ve onun mutluluğu bugün gibi aklımda. O yüzüğü yapan minik ellerine ve bu notları yazan çocuk kalbine sımsıkı sarılmak istiyorum bu zamanlarını hatırladıkça...' yorumunu yaptı. 

ANNE ACISI YÜREK BURKTU

Daha önce Hakan Gence'ye verdiği röportajında çocukluğundan bahseden Alişan, "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusuna; "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir" cevabını vermişti. 

Ünlü oyuncu henüz 9 yaşındayken annesini kaybetmişti... Bütün gülüşlerin aklımda

"Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük" diyen güzel oyuncu, sözlerine; "Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden. Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca gazetede çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle" ifadelerini kullanmıştı.

 

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#İlayda Alişan#Doğum Günü#Kanser

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