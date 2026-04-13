Ünlü oyuncu hamilelik sonrası yapılan çirkin yorumlara sessiz kalmadı!

#Başak Gümülcinelioğlu#Annelik#Dizi Setleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 15:14

Anne olduktan sonra setlere dönen oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, fiziksel görünümü üzerinden yapılan yorumlara sessiz kalmadı. Sosyal medyada maruz kaldığı zorbalığa isyan eden oyuncu, hem annelik sürecini hem de yaşadığı zorlukları samimi sözlerle anlattı.

Annelik sonrası setlere döndü

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, annelik molasının ardından “Çirkin” dizisiyle ekranlara geri döndü. Ancak başarılı oyuncu, dizinin yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada fiziksel görünümüne yönelik eleştirilerin hedefi oldu.

“Kimsenin kimsenin görünüşüyle dalga geçmeye hakkı yok”

Gelen yorumlara karşı sessiz kalmayan Gümülcinelioğlu, yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Hiç kimsenin bir başkasının dış görünüşü hakkında hakaret etme hakkı olmadığını vurgulayan oyuncu, bu tür davranışların kişilerin kendi karakterini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu hamilelik sonrası yapılan çirkin yorumlara sessiz kalmadı

Zorlu sürecini ilk kez anlattı

Doğum sonrası yaşadığı süreci de detaylarıyla paylaşan oyuncu, çekimlere başladığında bebeğinin henüz 3,5 aylık olduğunu, şu anda ise 5 aylık olduğunu belirtti. Uykusuzlukla mücadele ettiğini söyleyen Gümülcinelioğlu, bir yandan bebeğine bakıp bir yandan sete gittiğini ifade etti.

Bebeği yanında olmadığında her üç saatte bir süt sağıp yeniden sahneye döndüğünü aktaran oyuncu, yoğun tempoya rağmen diyet ve spor yaparak 15 kilo verdiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu hamilelik sonrası yapılan çirkin yorumlara sessiz kalmadı

“Erkek olsaydım bu kadar sorgulanır mıydım?”

Çalışma hayatına erken döndüğü için eleştirileceğini de öngördüğünü belirten oyuncu, bu bakış açısına da tepki gösterdi. Erkek olsaydı aynı durumun bu kadar sorgulanıp sorgulanmayacağını soran Gümülcinelioğlu, kadınların doğum sonrası çalışma hayatına dönmesinin neden bu kadar tartışıldığını gündeme getirdi.

Ünlü oyuncu hamilelik sonrası yapılan çirkin yorumlara sessiz kalmadı

“Hem anneliğimi hem işimi sürdüreceğim”

Ailesi ve çocuğu için çalıştığını vurgulayan oyuncu, oyuncuların belirli bir kalıpta olması gerektiği yönündeki algıyı da eleştirdi.

Gümülcinelioğlu, tüm eleştirilere rağmen çocuğunu sağlıklı bir şekilde büyütmeye ve işini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini ifade etti.

#Başak Gümülcinelioğlu#Annelik#Dizi Setleri

