"Ben lise 1, o orta son. İlk öpücük" Ünlü oyuncu gençlik aşkıyla yıllar sonra yeniden bir arada

Bozoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlik aşkı Korhan Beba ile tanışma hikâyesini şu sözlerle anlattı:

“13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım, kalbim, ruhum tanıdı seni, düştü aşka…”

Korhan Beba da o günleri kendi gözünden şöyle anlattı:

“İlk tanıştığımızda daha çocuktuk. Ben lise 1, o orta son. İlk öpücük... Sonra İzmir’e taşındı, koptuk. Aradan yıllar geçti, lise mezuniyet balosuna kavalyesi olarak gittim. Ben Amerika’da üniversitedeydim, o İzmir’de Özel Türk Koleji’ndeydi.

E-mail yok, cep telefonu yok, sosyal medya yok. Ama başka bir bağ, başka bir güç vardı işte. İlk fotoğraf o geceden. 2 gün sonra ben Amerika’ya döndüm, yine koptuk.

Aradan geçti 30 küsur sene… Ve hayatlarımızın ikinci baharında tekrar bir araya getirdi o güç bizi. Hem de nasıl! Liseli âşıklar halt etmiş. İzmir’deki mezuniyet gecesinden New York’ta yaş gününü kutlamaya nasip oldu. Şükürler olsun. Bu sefer Allah’ın izniyle ayrılmamacasına.”

Yıllar sonra gençlik aşkıyla yeniden kavuşan Bozoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“İki kıta, tek kalp… Ne çok şey öğrendim ve öğreniyorum senden. Eşim, dostum, sevdiğim, ailem ve çetem oldun. Geçen her gün, sana olan sevgim, hayranlığım, hürmetim artıyor aşk. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın tüm dualarının kabulü olsun, mucizevi güzelliklerle dolsun. Ömrümüz bir, mutluluğumuz daim olsun. Seni seviyorum.”

Bozoğlu’nun paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu duygusal hikâye, “gerçek aşkın zamanı yok” yorumlarıyla beğeni topladı.