Ünlü oyuncu düğünün hemen ardından hamile olduğunu duyurmuştu! Bebeğin cinsiyetini böyle öğrendiler...

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Mutluluklarını sosyal medyada da paylaşan çiftten sürpriz bir haber daha geldi. Ünlü oyuncu, düğünün hemen ardından yayınladığı ultrason görüntüsüyle bebek beklediğini duyurdu.

LİNÇ OLACAĞINI BEKLİYORDUM

Ancak bu güzel haberin ardından Kökdemir, sosyal medyada gelen olumsuz yorumların hedefi oldu. Gelen eleştirilere kayıtsız kalmayan oyuncu, Instagram hesabından sert bir açıklama yaptı:

“Bu tarz linçlerin olacağını bekliyordum ama çok fazla dikkate almıyorum. Ancak kolektif bir şekilde düşündüğümde, bu zihniyetler için üzgünüm. Çünkü ben bu ülkeye bir çocuk getiriyorum. Doğruyu ve dürüstlüğü, evlenmeden ya da evlendikten sonra çocuk yapmak olarak gören bir zihniyetin varlığı beni üzüyor… Böyle bir ortamda olmak istemezdim.”

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“Zorla çocuk yapmak için evlenmedik, hamile kaldıktan sonra erken evlendik” diyen Kökdemir, eleştirilerin kendi hayatlarına dayatılmaya çalışılan kalıplardan kaynaklandığını söyledi.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Bebek müjdesinin ardından bir başka heyecan daha yaşayan çift, birlikte çektikleri eğlenceli videoyla bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Videoda duygu dolu anlar yaşayan Beste Kökdemir, paylaşımına şu notu düştü:

“Sizi oldukça absürt bir video ile baş başa bırakacağım şimdi bakın...

Bu zamana kadar Erdinç 'kız' olacağına emindi ve bu konuda çok mutluydu üstelik geçen hafta doktor büyük bir ihtimalle kız olacağını söylemişti bu yüzden Erdinç erkek olduğunu duyunca şokla karışık yeni bir mutluluk yaşıyor.

Ben en başından beri erkek olduğuna emin gibiydim zaten. (Anneler hisseder çünkü falan filan). Ağlıyorum çünkü çocuğumla ilgili duyduğum her şeye duygulanıp ağlıyorum zaten. Bu hamilelik hormonları bildiğiniz gibi değilmiş valla dostlar onu da bir ara anlatırım. Neyse işte durumlar böyle. Canımız erkek”