Ünlü oyuncu müjdeyi verdi: Aslında dört kişiyiz!

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Bir dönem Almanya'da yaşayan ve Alman vatandaşı bir doktorla nikah masasına oturan Mehmet Esen, geçtiğimiz yıl oğlu Faruk'u evlendirdi.

Bir yıl sonra Faruk Esen ve eşi Frida'dan güzel haber geldi. Mehmet Esen'i Almanya'ya davet eden çift ünlü oyuncuya dede olacağını müjdeledi.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran usta oyuncu ise paylaşımının altına şu notu düştü; 'Oğlum boyumu geçti. Gelinimiz canım Frida ile beni evlerine birlikte hazırladıkları şahane bir akşam yemeğine davet ettiler. Yılbaşı burada çok başka ışıl ışıl kutlanıyor ve bana verdikleri hediye beni nasıl mutlu etti anlatamam. Aslında dört kişiyiz."

ONLAR DA TORUN SEVİNCİ YAŞADI

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Magazin dünyasının torun sevinci yaşayan tek ismi Mehmet Esen değil... İşte torun sevinci yaşayan diğer ünlüler!

Ailemiz büyüyor.. İlk fotoğrafımız!

Oyuncu Volkan Severcan’ın kızı Melis Severcan, Masal’ı kucağına aldı.

Severcan, mutlu anlarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Yeni bir sayfa artık hayatınızda. Anne ve baba olmak bana göre erişilebilecek en kutsal mertebelerden biri. Canım karım, bir tanem Müge de anneanne oldu. Allah; mutluluklarını daim etsin, Masal’ımı kem gözlerden korusun, şans, bereket, huzur ve mutluluk versin… Ailemiz büyüyor… İlk aile fotoğrafımız."

AİLEMİZİN İLK TORUNU

Türk pop müziğinin usta yorumcu ve bestecisi Kayahan’ın torunu Oben Berberoğlu 24. yaşına bastı. Beste Açar oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Beste Açar'ın Onur Berberoğlu ile birlikteliğinden dünyaya gelen Oben Berberoğlu 24. yaşını girdi.

Oben'in doğum gününü kutlayan ilk isim ise annesi Beste Açar oldu.

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Açar sosyal medya hesabından babası, oğlu ve kendisinin yer aldığı fotoğrafları yayınladı ve altına 'İyi ki doğdun. Ailemizin ilk torunu canım oğlum. Bugün sen 24 yaşındasın o gün ben şimdiki senden küçüktüm. İyi ki doğmuşsun mucizem' notunu düştü.

BEBEĞİN ADI HAKAN

Hakan Peker'in oğlu Burak ile eşi Belde Peker, minik oğullarını 2015 yılında kucaklarına aldı. Bebeğe dedesinin adı verildi.

YILLAR SONR AYNI KAREDE

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur oğlunu 2016 yılında kucağına aldı. Bir dönemin efsane çifti, mutlu haberin ardından yıllar sonra ilk kez bir araya geldi. Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak'ın mutluluğu uzun sürmedi. Çift 2019 yılında boşandı.

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AYNI GÜN HEM BABA, HEM DEDE

Sinem Öztürk ile Mustafa Uslu'nun ikiz bebekleri 2019 yılında dünyaya geldi. Aynı gün ünlü yapımcının kızı da doğum yaptı. Mustafa Uslu duygularını "Bizim için güzel bir gündü. Aynı gün hem baba hem de dede oldum. Belki de dünyada bir ilk. Baba olduktan 1 saat sonra dede de oldum. Eşim doğum yaptı, bir saat sonra da kızımın doğum haberini aldım" sözleriyle anlattı.

GÜZEL ŞEYLER DE OLUYOR

Sanat hayatı boyunca sayısız role hayat veren Hümeyra 2017 yılında babaanne oldu.

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Güzel haberi Gazanfer Özcan'ın kızı Fulya Özcan sosyal medya hesabından "Canımız Hümeyra'nın, oğlu Sadık'tan Ömer isimli bir torunu oldu. Tarık ve benim canımızdır Hümeyra ,babamdan kalan en büyük dostumuzdur, bu sıkıntımız arasında bunu bize haber verdi ,kutlarız Allah nazardan saklasın...sizlerle paylaşmak istedim...Güzel şeyler de oluyor" mesajı ile duyurdu.

BİR KIZ, İKİ TORUN

Yıldız Tilbe de torun mutluluğu yaşayan isimlerden. Ünlü sanatçının kızı Sezen Burçin'den Seyran ve Samira adında iki torunu var.

3 TORUNU VAR

Erol Evgin'in kızı Elvan'dan Erol ve Ozan; oğlu Murat'tan ise Erem Erol adında 3 torunu var.

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