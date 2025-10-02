Ünlü oyuncu bu yaz 5 odalı butik otelinde çalıştı... 'Küllük bile temizledim'

×
Güncelleme Tarihi:

#Burcu Biricik#Emre Yetkin#Chi House
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 08:09

Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin’le Ayvalık’ta açtığı butik otelde yaz sezonunu kapattıklarını söyledi. Oyuncu, bu yaz otelde çalıştığını da açıkladı: “Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık. Biz evimizde de misafir ağırlamayı çok severiz. Bizim için çok zor olmadı.”

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin önceki gün Etiler’deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Biricik, eşiyle Ayvalık’ta açtığı 5 odalı butik otel Chi House’ta yaz sezonunu kapattıklarını söyledi ve ekledi:

“Bizim için yeni bir iş modeliydi. Bu yaz işi öğrendik. İnsanın farklı bir şey yapması iyi geliyor. Yazı ne olduğunu anlamadan geçirdik. Biz evimizde de misafir ağırlamayı çok severiz. O yüzden bizim için çok zor olmadı. Alışkın olduğumuz ve sevdiğimiz şeylerdi. Masayı toplarken bazen müşteriler, ‘Aman Burcu Hanım siz yapmayın’ diyordu. Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik masa da topladık.”

KAÇMAYA ÇALIŞMASI GARİP GELDİ

Çift, geçtiğimiz aylarda bir hayranının habersiz bir şekilde kızları Luna’nın fotoğrafını çekmeye çalışması hakkında şunları söyledi:

“Orada birisinin fotoğrafı çekmesi önemli değil. Bütün Türk halkı çocuklarının fotoğraflarını nazar sebebiyle sosyal medyaya koymamaya dikkat ediyor. Fakat birinin gelip gizlice kızımızın fotoğrafını çekmeye çalışması ve ardından kaçması garip geldi. ‘Niye çekiyorsunuz hanımefendi?’ derken kaçmaya başladı.”

OTEL BİZİM B PLANIMIZ

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin geçen yıl Ayvalık Küçükköy’de yönetmen arkadaşları Buğra Alkıroğlu’nun ortaklığında 5 odalı butik otel Chi House’u açtı.

Otel, sürdürülebilirlik ve doğayla bütünlük ilkeleri üzerine kuruldu. Chi House’da ayrıca otelin dışarıdan misafir kabul eden bir restoran ve bar da bulunuyor. Biricik, bir röportajında şunları söylemişti:

“Öyle milyon liralar harcamadık. Emre ile birlikte böyle bir yer açma hayalimiz vardı ve gerçekleştirdik. Önceden garsonluk yaptım. İnsanlara hizmet etmeyi çok seviyoruz. Bunu güzel de yapıyoruz. Kötü zamanlarda B planımız oldu.”

 

