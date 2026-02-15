Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın baba acısı

Haberin Devamı

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı “Fikret” karakteriyle hafızalara kazınan Yıldırımlar, acı haberi bugün yaptığı paylaşımla duyurdu.

Vedat Yıldırımlar’ın 14 Şubat Cumartesi günü yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden asla taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkıya bağlı, Nazım Hikmet’in birçok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık, doğru olanı söylemekten hiç vazgeçmeyen... Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için...

Haberin Devamı

Dostların için… Her insan gibi biricik ve özeldin.

14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım… Senin beni sevdiğin gibi…”