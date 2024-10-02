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Ünlü oyuncu ameliyat masasÄ±na yattÄ±: Patoloji raporu birkaç gün içinde çÄ±kacak

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#Deniz UÄŸur#Ameliyat#Patoloji
ÃœnlÃ¼ oyuncu ameliyat masasÄ±na yattÄ±: Patoloji raporu birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde Ã§Ä±kacak
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 11:39

Bir sÃ¼redir saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸayan Deniz UÄŸur, ameliyat masasÄ±na yattÄ±.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu hastane odasÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bilgi verdi:

"Beni iyi gÃ¶rsÃ¼nler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparÄ±m, arkadaÅŸlarÄ±m bilir. DetaylÄ± pataloji raporu birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde Ã§Ä±kacak ama mÃ¼jde; Ä°yi huylu gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. CanÄ±m eÅŸimin hassas bakÄ±mÄ± ve gÃ¼zellerimin Ã¶pÃ¼cÃ¼kleriyle, sesleri, sÃ¶zleriyle aÄŸrÄ±m, sÄ±zÄ±m kalmadÄ±."

ÃœnlÃ¼ oyuncu ameliyat masasÄ±na yattÄ±: Patoloji raporu birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde Ã§Ä±kacak

"Can dostlarÄ±m da fiziken ve kalben yanÄ±mdaydÄ±, saÄŸolsunlar bana Ã§oook bÃ¼yÃ¼k moral verdiler. Kendimi gayet iyi hissediyorum ve bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n dualarÄ±nÄ±z sayesinde olduÄŸunu biliyorum. Rabbim hepinizden razÄ± olsun"

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ÃœnlÃ¼ oyuncu ameliyat masasÄ±na yattÄ±: Patoloji raporu birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde Ã§Ä±kacak

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#Deniz UÄŸur#Ameliyat#Patoloji

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