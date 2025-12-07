×
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun'un büyük acısı: Canım abim, bugün melek oldu

Güncelleme Tarihi:

#Açelya Akkoyun#Açelya Akkoyun Kimdir#Demokan Akkoyun
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 15:04

Oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, ağabeyi Demokan Akkoyun’un yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Akkoyun, “Canım abim, bugün melek oldun” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

“Kardeşin olabilmek koskoca bir dağın altında güvende olmaktı”

Akkoyun, ağabeyiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşarak duygularını dile getirdi. Ünlü oyuncu, ağabeyinin hayatı boyunca kendisine rehberlik ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Canım ağabeyim, bugün melek oldun. Hayatım boyunca hep bana doğruyu, iyiyi bulmam için kendi yapamadıkların üzerinden bile ‘Sen yap’ diyerek yol gösterdin. Verdiğin akılla, verdiğin güvenle kendimi hep güçlü hissettim. Kardeşin olabilmek; koskoca bir dağın altında, güvenle keyif yapabilmekti benim için.

Seni çok özleyeceğim ama bil ki duygun ve o güzel ellerin, son ana kadar birlikteliğimizin en büyük şahidiydi. Biz hiç ayrılmadık. Doğduğumuz günden beri ve Allah’ıma şükrediyorum, son ana kadar yan yanaydık! Seni sevmeye devam edeceğim benim sanatçı ruhlu ağabeyim. Anneme babama selam söyle, onları çok sevdiğimi söyle. Mekânın cennet olsun canım ağabeyim.”

