Ünlü oyuncu 3 oda 1 salon bu evde yaşıyor... İstanbul ayaklarının altında!

Kentsel dönüşüm nedeniyle geçici olarak yaşadığı 3+1 deniz manzaralı evini kapılarını açan başarılı oyuncu, İstanbul’u adeta ayaklarının altına seren manzarasıyla dikkat çeken oturma odasında Evrim Akın’ı ağırladı.

Salona girer girmez manzaranın büyüsüne kapılan Evrim Akın, sohbeti ünlü oyuncunun kariyerine nasıl başladığını sorarak açtı. Şu sıralar tiyatro çalışmaları ve oyunculuk eğitimleriyle ilgilendiğini aktaran Ayça İnci, dizi setlerini özlediğini de dile getirdi.

“ON YIL BOYUNCA RESTORAN İŞLETTİM”

Oyunculuğun yanı sıra şeflik yaptığını belirten İnci, Kuzguncuk’ta yaklaşık 10 yıl boyunca restoran işlettiğini söyledi. Mutfakta aktif olarak yer aldığını ifade eden oyuncu, birçok yemeğin kendi reçeteleriyle hazırlandığını anlattı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YILLARI

Kanal D’nin sevilen dizilerinde sık sık yer alan Ayça İnci, “Üç Kız Kardeş”te ilk kez bir kötü karakteri canlandırmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

“AKASYA DURAĞI” ETKİSİ SÜRÜYOR

Uzun süre “Akasya Durağı”nda Şoför Leyla olarak izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, “O dizi sayesinde bitmeyen bir şöhrete sahibim. Hâlâ yolda beni çevirenler oluyor.” diyerek dizinin hayatındaki etkisini anlattı.

ANNEANNE YADİGÂRI EŞYALAR VE EVİN DETAYLARI

Evin oturma odasında 6 kişilik yemek masası, büyük bir ayna ve kitaplık yer alıyor. Masanın karşısındaki siyah L koltuk ve önündeki cam sehpalar ise salona modern bir hava katıyor.

Duvardaki çerçeveler ve fotoğraflar arasında anneannesinden kalan anıları paylaşan İnci, Evrim Akın’a özel hatıralarını tek tek gösterdi.

Beyaz ve gri tonların hâkim olduğu yatak odası ise çerçeveler ve tablalarla süslenmiş duvarlarıyla dikkat çekiyor.

DEDESİ BİLAL İNCİ’DEN YEŞİLÇAM ANILARI

Türk sinemasının efsane isimlerinden Bilal İnci’nin torunu olan Ayça İnci, dedesinin başlangıçta oyuncu olmalarına sıcak bakmadığını, ancak kariyerlerinin ilerlemesiyle torunlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

SALONLA BÜTÜNLEŞEN MUTFAK

Salonun hemen yanındaki ferah mutfakta beyaz masa ve dolaplar bulunuyor. Mutfaktan salona açılan bölüm, deniz manzarasını izlemek için özel bir alan oluşturuyor.

Programın son durağı olan mutfakta, yemekle olan yakın bağını anlatan Ayça İnci, 17–18 yaşından beri yemek yaptığını ve restoran döneminde kadınlara iş imkânı sağladığını da paylaştı.