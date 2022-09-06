Ünlü oyuncu 100 kilo verdi... 'İlk kez tatile çıktım'

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100 kilo verdi

Geçirdiği zayıflama ameliyatının ardından 100 kilo veren oyuncu Aslı Samat, Kaz Dağları’nda tatil sezonunu açtı. Ameliyatlar sebebiyle ancak eylül ayında denize girebildiğini söyleyen oyuncu, “Bu yaz geçirdiğim ameliyatlardan sonra ilk kez tatile gelebildim. Artık kendimi çok daha özgüvenli hissediyorum” dedi.





Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Dilan Venedik’te

Dilan Çiçek Deniz, moda devi Armani Beauty’nin davetlisi olarak 79. Venedik Film Festivali’ne gitti. Deniz, festivalin ana sponsorluğunu üstlenen markanın ağırladığı ilk Türk konuk oldu. Ünlü oyuncu festivalde film gösterimleri ve galalara katılacak.

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Kırmızılı kadın

Merve Çağıran kırmızı bikinisiyle verdiği pozları Instagram sayfasına ekledi. Ünlü oyuncunun paylaşımına 40 bini aşkın beğeni geldi.

Kürek sörfüne merak sardı

Son dönemde popülaritesi artan kürek sörfüne Sıla Korkmaz da merak sardı. Yazın son günlerini Antalya’da geçiren oyuncu, kürek sörfü yaptığı anların fotoğraflarını Instagram’da paylaştı.

Sulu şaka

Asuman Dabak, oynadığı diziye verilen arada soluğu Çeşme’de aldı. Ünlü oyuncu önceki gün bir arkadaşıyla plajda görüntülendi. Arkadaşıyla üzerine su atarak şakalaşan Dabak, daha sonra locasına geçti. (Deniz BOY)

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'Erkek gibi erkek kocam'

Aydın, paylaşımının altına Kenan Doğulu’nun “Gelinim” şarkısının şu sözlerini yazdı: “Gel gelinim gönlüme gel senden başka yar sevemem.” Boluğur şöyle yanıt verdi: “Erkek gibi erkek kocam.”