Hülya Avşar: Ünlü olduğumu Kaya sayesinde anladım!

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Hülya Avşar’ın YouTube’da yayınlanan “Bir Hülya Avşar Sohbeti”nin konuğu Kadir Ezildi oldu.

Ezildi, sohbet sırasında sanatçıya “Ünlü olduğunuzu ne zaman anladınız?” sorusunu sordu.

Hülya Avşar ise şu cevabı verdi: “Daha rutin çalışmaya başladığımda anladım. Çalışmaktan, kariyerimin peşinden koşmaktan ünlülüğümü yaşayamadım. Ünlü olduğumu da bu yüzden çok geç anladım. Bunu bana yapan Kaya (Çilingiroğlu) oldu. Beni Nişantaşı’nda bir kafeye götürdü. ‘Ay burası ne kadar güzelmiş’ dedim ve ‘Nasıl yani? Bu kafeye ilk defa mı geliyorsun? Buraya gitmeyeni dövüyorlar’ karşılığını verdi. İlk defa oraya gitmiştim. Ben pek sokağa çıkmaz evden işe, işten eve giderdim. Kaya, ‘Bundan sonra bunları bırakıyorsun ve biraz geziyoruz’ dedi.

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Amerika’ya da Kaya sayesinde gittim. Kaya aldı beni ve insan içine çıkardı. O zaman ünlü olduğumu anladım. Sokakta yürüyemiyordum. İlk defa ünlü oluyormuşum gibi bir tedirginliğim vardı. Zaten ünlülüğü erken yaşayan bir yerlere gelemiyor. Şaşırıyor. Gerçekten ünlü olmak için bu durumu yıllar sonra fark ediyor olman lazım. Bu sayede ünlü olabilesin. Çünkü o zamana kadar yatırımını yapmışsındır.”

2005 yılında boşanan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra, 1998’de dünyaya geldi.



ANNEMİ DİNLESEYDİM HÂLÂ FAKİRDİK



Kadir Ezildi ise program esnasında temizliğin bir hastalık değil yaşam tarzı olduğunu söyledi:

“Travmalarımı atlatmak için kendimi temizliğe vurdum. Hatta annemi dinleyip psikoloğa gitseydim hâlâ fakirdik. Babam televizyona çıkmama karşıydı. İsteklerime saygı duymadı. Temizlik şirketi kurma hayalim var. Gece ölürsem diye temizliğimi yapar yatarım.”