Ünlü müzisyen Meat Loaf öldü

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Acı haberi sanatçının ailesi duyurdu, ancak ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Gerçek adı Marvin Lee Aday olan Meat Loaf'un ölümünü eşi Deborah duyurdu. Acı haber, uzun süredir şarkıcının menajerliğini yapan Michael Green tarafından da doğrulandı.

Loaf son nefesini verirken eşi Deborah ile menajeri Green ve kızları Pearl ile Amanda da yanındaydı.

Ölümüyle tüm dünyayı şoke eden Meat Loaf, 27 eylül 1947'de Dallas, Teksas'ta dünyaya geldi. Annesi bir müzik öğretmeni babası ise bir polis memuruydu.

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1965 yılında liseden mezun olduktan iki yıl sonra Los Angeles'a taşındı. Orada oyunculuk alanında kariyer yapmak istiyordu. Fakat sonra asıl ününü müzik dünyasında elde etti. Bat Out of Hell üçlemesi ile dünya çapında 50 milyondan fazla albüm sattı.

Meat Loaf, 23 Şubat 1979'da ilk evliliğini Leslie Aday ile yaptı. bu evlilikten Amanda ve Pearl adında iki kızı oldu. İlk eşinden 2001'de boşandı, altı yıl sonra da son nefesini yanında verdiği Deborah Gillespie ile evlendi.