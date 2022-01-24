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Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

#Thierry Mugler#Thierry Mugler Öldü#Ünlü Modacı Thierry Mugler Öldü
Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

Aralarında Lady Gaga, Kim Kardashian, David Bowie ve Beyonce'nin de bulunduğu çok sayıda ünlüyü giydiren moda tasarımcısı Thiery Mugler, hayata veda etti.

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MODA İKONU OLARAK BİLİNİYORDU
"Moda ikonu" olarak nitelendirilen Mugler, 73 yaşındaydı. Ailesi ünlü modacının ölümünü Instagram safyasından doğruladı. Ancak Mugler'ın ölüm nedeni belirtilmedi.

Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

RESMİ SAYFASINDAN DUYURULDU
Acı haber, Mugler'ın resmi Instagram sayfasında "Bay Manfred Thierry Mugler'ın 23 Ocak 2022 Pazar günü öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünüz. Ruhu huzur içinde uyusun" mesajıyla duyuruldu.

Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

ARDI ARDINA TALİHSİZLİKLER YAŞADI
1970'lerde kariyerinin en parlak noktasına ulaşan ve o dönemden sonra da kariyerini başarıyla sürdüren Thierry Mugler, son yıllarda ardı ardına geçirdiği kazalar ve bunların neden olduğu sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Mugler, geçirdiği bir spor kazasının ardından da estetik operasyon için ameliyat masasına yatmış ve tanınmayacak kadar değişmişti.

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Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

FRANSA'DA DÜNYAYA GELDİ
1948 yılında Fransa'nın Strosbourg kentinde dünyaya gelen Thierry Mugler, çizime çok küçük yaşlarda merak sarmaya başladı. Hatta bu çizim aşkı yüzünden okulunu bile geri plana attı. 9 yaşına geldiğinde klasik dansla ilgilenmeye başladı. 14 yaşına geldiğinde ise dansçı olarak Rhin Operası'na girmişti. Aynı dönemde Strasbourg Dekoratif Sanatlar Okulu'nda iç tasarım eğitimi almaya başladı.

Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

24 YAŞINDA DİKKAT ÇEKMEYE BAŞLADI
Thierry Mugler, 24 yaşında Strasbourg'dan Paris'e taşındı. Bir butik için tasarımlar yapmaya başladı. İki yıl sonra da Paris'in yanı sıra Milano, Londra ve Barselona gibi kentlerdeki moda evleri için tasarımlar hazırlıyordu.

Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

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ÜNLÜ SİYAH ELBİSE
1973 yılında ilk kişisel tasarımı olan Cafe de Paris'i hazırladı. Ondan sonra da moda dünyasında kariyer basamaklarını hızla tırmandı ve ünü giderek arttı. Onun tasarladığı birçok elbise hem hafızalara kazındı hem de moda tarihine geçti. Bunlardan biri Demi Moore'un 1993 tarihli Indecent Proposal'da giydiği o ünlü siyah elbiseydi.

Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

BU ELBİSE ÇOK KONUŞULDU
Mugler, Kim Kardashian'ın birçok konuşulan kıyafetini de tasarladı. Bunlar arasında en çok konuşulanlardan biri Kardashian'ın 2019 MET Gala gecesinde giydiği bu ten rengi elbise oldu.

Thierry Mugler'ın giydirdiği ünlüler arasında Lady Gaga, Rihanna. Sharon Stone ve David Bowie de bulunuyor.

Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

EVLENDİĞİ GÜN ONUN TASARIMINI GİYDİ
Teatral tarzıyla dikkat çeken Mugler'ın giydirdiği ünlüler arasında Prenses Diana, Cindy Crawford, Grace Jones da bulunuyor. David Bowie, Iman ile evlendiği gün onun tasarımı olan bir kıyafet giyiyordu.

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Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

PARFÜMLERİ DE ÇOK BEĞENİLDİ
Thierry Mugler, sadece giysi değil, parfüm tasarımcısı olarak da tanınıyordu. Onun tasarladığı Angel ve Alien adlı parfümler hem çok beğenildi, hem de yüksek fiyattan alıcı buldu.

Mugler aynı zamanda çok sayıda kitaba da imzasını attı. İlk fotoğraf kitabı Thierry Mugher: Photographer 1988'de Fazhian Fetish Fantasy 1998'de piyasaya çıktı.

Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

DIŞ GÖRÜNÜŞÜ TAMAMEN DEĞİŞTİ
Moda tasarımcılığının yanı sıra Thierry Mugler, vücut geliştirme sporuna olan ilgisiyle de biliniyordu. Bu tutkusu, 2020 yılında ciddi bir yaralanmaya yol açan kaza geçirmesine neden oldu. 2010'lardan itibaren dış görünüşü de tamamen değişti.

Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

SPOR SALONU KAZASI
Thierry Mugler, 2019'da verdiği bir röportajda "insan bedeninin sanatsal mükemmelliğin bir aracı" olduğunu söylemişti. Oyuncu Tippi Hedren'e röportaj veren Mugler o sırada geçirdiği korkunç jip kazasının ve sonrasında burnundan estetik operasyon geçirmek zorunda kalışını da anlatmıştı. Bunun ardından da defalarca bıçak altına yatıp estetik operasyon geçirdi Mugler. Mugler, 2017'de ise yüzünün parçalanmasına neden olan bir spor salonu kazası geçirdi. Ondan sonra bir kez daha yüzünden operasyon geçirdi. 

 

 

 

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