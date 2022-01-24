Ünlü modacı Thierry Mugler hayatını kaybetti

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MODA İKONU OLARAK BİLİNİYORDU

"Moda ikonu" olarak nitelendirilen Mugler, 73 yaşındaydı. Ailesi ünlü modacının ölümünü Instagram safyasından doğruladı. Ancak Mugler'ın ölüm nedeni belirtilmedi.

RESMİ SAYFASINDAN DUYURULDU

Acı haber, Mugler'ın resmi Instagram sayfasında "Bay Manfred Thierry Mugler'ın 23 Ocak 2022 Pazar günü öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünüz. Ruhu huzur içinde uyusun" mesajıyla duyuruldu.

ARDI ARDINA TALİHSİZLİKLER YAŞADI

1970'lerde kariyerinin en parlak noktasına ulaşan ve o dönemden sonra da kariyerini başarıyla sürdüren Thierry Mugler, son yıllarda ardı ardına geçirdiği kazalar ve bunların neden olduğu sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Mugler, geçirdiği bir spor kazasının ardından da estetik operasyon için ameliyat masasına yatmış ve tanınmayacak kadar değişmişti.

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FRANSA'DA DÜNYAYA GELDİ

1948 yılında Fransa'nın Strosbourg kentinde dünyaya gelen Thierry Mugler, çizime çok küçük yaşlarda merak sarmaya başladı. Hatta bu çizim aşkı yüzünden okulunu bile geri plana attı. 9 yaşına geldiğinde klasik dansla ilgilenmeye başladı. 14 yaşına geldiğinde ise dansçı olarak Rhin Operası'na girmişti. Aynı dönemde Strasbourg Dekoratif Sanatlar Okulu'nda iç tasarım eğitimi almaya başladı.

24 YAŞINDA DİKKAT ÇEKMEYE BAŞLADI

Thierry Mugler, 24 yaşında Strasbourg'dan Paris'e taşındı. Bir butik için tasarımlar yapmaya başladı. İki yıl sonra da Paris'in yanı sıra Milano, Londra ve Barselona gibi kentlerdeki moda evleri için tasarımlar hazırlıyordu.

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ÜNLÜ SİYAH ELBİSE

1973 yılında ilk kişisel tasarımı olan Cafe de Paris'i hazırladı. Ondan sonra da moda dünyasında kariyer basamaklarını hızla tırmandı ve ünü giderek arttı. Onun tasarladığı birçok elbise hem hafızalara kazındı hem de moda tarihine geçti. Bunlardan biri Demi Moore'un 1993 tarihli Indecent Proposal'da giydiği o ünlü siyah elbiseydi.

BU ELBİSE ÇOK KONUŞULDU

Mugler, Kim Kardashian'ın birçok konuşulan kıyafetini de tasarladı. Bunlar arasında en çok konuşulanlardan biri Kardashian'ın 2019 MET Gala gecesinde giydiği bu ten rengi elbise oldu.

Thierry Mugler'ın giydirdiği ünlüler arasında Lady Gaga, Rihanna. Sharon Stone ve David Bowie de bulunuyor.





EVLENDİĞİ GÜN ONUN TASARIMINI GİYDİ

Teatral tarzıyla dikkat çeken Mugler'ın giydirdiği ünlüler arasında Prenses Diana, Cindy Crawford, Grace Jones da bulunuyor. David Bowie, Iman ile evlendiği gün onun tasarımı olan bir kıyafet giyiyordu.

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PARFÜMLERİ DE ÇOK BEĞENİLDİ

Thierry Mugler, sadece giysi değil, parfüm tasarımcısı olarak da tanınıyordu. Onun tasarladığı Angel ve Alien adlı parfümler hem çok beğenildi, hem de yüksek fiyattan alıcı buldu.

Mugler aynı zamanda çok sayıda kitaba da imzasını attı. İlk fotoğraf kitabı Thierry Mugher: Photographer 1988'de Fazhian Fetish Fantasy 1998'de piyasaya çıktı.





DIŞ GÖRÜNÜŞÜ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Moda tasarımcılığının yanı sıra Thierry Mugler, vücut geliştirme sporuna olan ilgisiyle de biliniyordu. Bu tutkusu, 2020 yılında ciddi bir yaralanmaya yol açan kaza geçirmesine neden oldu. 2010'lardan itibaren dış görünüşü de tamamen değişti.

SPOR SALONU KAZASI

Thierry Mugler, 2019'da verdiği bir röportajda "insan bedeninin sanatsal mükemmelliğin bir aracı" olduğunu söylemişti. Oyuncu Tippi Hedren'e röportaj veren Mugler o sırada geçirdiği korkunç jip kazasının ve sonrasında burnundan estetik operasyon geçirmek zorunda kalışını da anlatmıştı. Bunun ardından da defalarca bıçak altına yatıp estetik operasyon geçirdi Mugler. Mugler, 2017'de ise yüzünün parçalanmasına neden olan bir spor salonu kazası geçirdi. Ondan sonra bir kez daha yüzünden operasyon geçirdi.