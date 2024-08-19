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Ünlü manken sevgilisiyle tatilde... Çeşme'de aşk!

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#Sema Şimşek#Erdoğan Erdal#Çeşme
Ünlü manken sevgilisiyle tatilde... Çeşmede aşk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 09:31

Pandemi sürecinde İzmir’e yerleşen Sema Şimşek, önceki gün sevgilisi Erdoğan Erdal’la Çeşme’de görüntülendi.

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Çift, Fun Beach’te deniz keyfi yaptı. 5 yıldır aşk yaşayan Şimşek ile Erdal’ın romantik anları objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

Ünlü manken sevgilisiyle tatilde... Çeşmede aşk

Konserde dudak dudağa

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’den ayrılan Wanda Nara, ülkesi Arjantin’de konser verdi. Nara, Buenos Aires’in en büyük konser alanlarından Movistar Arena’da gerçekleşen konserde aynı sahneyi paylaştığı şarkıcı Catriel Guerreiro ile öpüştü. Wanda Nara, Guerreiro ile dudak dudağa fotoğrafını Instagram’da da paylaştı.

Ünlü manken sevgilisiyle tatilde... Çeşmede aşk

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Arzu Alara 1 yaşında

Nazlı-Hacı Sabancı çifti, kızları Arzu Alara’nın 1’inci yaşını Bodrum tatillerinde kutladı. Nazlı Sabancı, teknede yapılan kutlamadan kareleri “İyi ki doğdun canımın içi” notuyla Instagram sayfasında paylaştı.

Ünlü manken sevgilisiyle tatilde... Çeşmede aşk

En sevdiğim köşem

Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ile çıktığı Bodrum tatilinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, eşi ile sahilde çektirdiği karelerin hemen ardından tek başına verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şendil, fotoğraflarına “Kitabım, kahvem ve en sevdiğim köşem” notunu düştü.

Ünlü manken sevgilisiyle tatilde... Çeşmede aşk

Hayatımın mucizeleri

Ozan Orhon, kızları Deniz ve Yağmur’la çektirdiği fotoğrafları Instagram’da “Canım kızlarım, hayatımın en güzel mucizeleri” notuyla yayınladı. Şarkıcının büyük kızı Yağmur, güzelliğiyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Ünlü manken sevgilisiyle tatilde... Çeşmede aşk

 

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#Sema Şimşek#Erdoğan Erdal#Çeşme

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