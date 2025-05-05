Ünlü manken Güzide Duran'ın boşanma davasında sürpriz tanık Okan Buruk!

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Güzide Duran, işinsanı Adnan Aksoy ile 2008’de evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi.

Amerika’da yaşam süren Duran’ın adı son günlerde Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile anıldı.

Ünlü ismin 16 yıllık eşi, boşanmak için mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Adnan Aksoy dilekçesinde, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek Duran’dan ‘çekişmeli’ olarak boşanmak istediğini ifade etti.

Dilekçede, Duran’ın gizemli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü: “Müvekkil, iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etmektedir. Güzide Duran’ın 1 lira maddi, 1 lira da manevi olmak üzere toplam 2 lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz.”

Boşanmada kusurlu tarafın kendisi değil eşi Adnan Aksoy’un olduğunu iddia eden Güzide Duran da karşı boşanma davası açtı.



Duran, evlilik birliği içerisinde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını iddia etti:

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“Tarafların boşanmasını ve çocukların velayetinin müvekkile verilmesini istiyoruz. Müvekkil ve çocuklar için aylık 600 bin lira nafaka ile 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talebimiz bulunmaktadır.”

MAHKEME DURUŞMAYA KATILMASINI İSTEYECEK

Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un karşılıklı devam eden boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Aksoy’un, mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinin ilk sırasında çok konuşulacak bir isim yer aldı.

Aksoy, boşanma davasının duruşmasında Güzide Duran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’un tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Adnan Aksoy’un bu talebi üzerine mahkeme, teknik direktör Okan Buruk ile diğer 8 tanığa duruşmalara katılması için davetiye çıkaracak.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU VAR

Güzide Duran, eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını iddia etti: “Tarafların evlilik birliği, Adnan Aksoy’un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Adnan Aksoy’a ‘narsist kişilik bozukluğu’ tanısı konmuştur.”