Ünlü manken Deniz Akkaya'dan şaşırtan açıklama: Kızım beni dövdü!

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Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile aşk yaşamış çift 2009 yılında da kızları Ayşe'yi kucaklamıştı.

İkili yollarını ayırınca Ayşe'nin velayeti için yıllarca mücadele etmiş, mahkeme velayeti anne Deniz Akkaya'ya vermişti.

'ANNE OLMAK BU DEĞİL'

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya platformu X üzerinden kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı:

“Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

Fizikken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin."

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"BENİ DÖVDÜ DİYEREK İTİBAR SUİKASTİNE GEÇTİ"

Bu paylaşımlar ardından sosyal medya kullanıcıları, Akkaya'nın kızı hakkında söylediklerine tepki gösterdi.

Açıklamalarına devam eden Akkaya, “Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın.” ifadelerini kullandı.