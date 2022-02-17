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Ünlü karakter oyuncusundan acı haber geldi: Frank Pesce hayata veda etti

#Frank Pesce#Top Gun#Flashdance
Ünlü karakter oyuncusundan acı haber geldi: Frank Pesce hayata veda etti

Top Gun, Midnight Run, Beverly Hills Cop gibi sinemanın yakın dönemine damgasını vuran filmlerde rol alan ünlü oyuncu Frank Pesce 75 yaşında hayata veda etti. Pesce, bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Oyuncunun ölüm haberini kız arkadaşı Tammy Scher duyurdu.

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New York'ta 8 Aralık 1946'da dünyaya gelen Frank Pesce, filmlerde genellikle küçük rollerde ya da karakter rollerinde oynadı. Fakat yine de oyun gücüyle seyircinin hafızasında yer etmeyi başardı.

Ünlü karakter oyuncusundan acı haber geldi: Frank Pesce hayata veda etti


Kariyeri boyunca 75 filmde rol alan Pesce, Sylvester Stallone, Tony Danza ve Robert Forster gibi ünlülerin de yakın arkadaşıydı.

Kariyerine 1970'li yılların ortasında Police Story ve Kojak dizilerinde konuk oyuncu olarak başlayan Pesce, Stallone'nin Rocky ve Paradise Alley filmlerinde de kamera karşısına geçti. 2010'lu yıllara kadar sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde yer aldı.

Kara Şimşek, Cagney ve Lacey, The Greatest American Hero, Matlock, Who's the Boss ve Miami Vice Frank Pesce'nin rol aldığı dizilerden bazıları. American Gigolo, Young Doctors in Love, Vigilante, Flashdance de Pesce'nin kamera karşısına geçtiği sinema filmleri arasında yer alıyor. Frank Pesce, Beverly Hills Cop'ta Eddie Murphy ile Midnight Run'da Robert De Niro ile birlikte oynamıştı.

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#Frank Pesce#Top Gun#Flashdance

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