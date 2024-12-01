Ünlü ismi korkutan telefon... 'Kızımı öylece bırakıp gitmiş'

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Hilal Özdemir, Hazım Körmükçü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Akya trafik kazası geçirdi. Bir motosiklet sürücüsü Akya'ya çarpıp kaçtı.

Olay yerine ambulans geldi. Akya'ya ilk müdahale orada yapıldı. Aldığı haber sonrası kızının kaza geçirdiğini öğrenen Özdemir, yaşadığı korkuyu sosyal medyadan anlattı:

'DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI'

"Siz hiçbir akşam üstü kızınıza motor çarptı ambulans bekliyoruz telefonu aldınız mı?

Dün akşam üstü saat 20:30 civarı kızımın telefonundan gelen ama kızım olmayan birisinin beni aramasıyla dünyam başıma yıkıldı.

Motosikletli biri Göztepe Marmara Üniversitesi civarında kızıma çarpıp kızımı kan revan içerisinde bırakıp vicdansızca öylece kendi kaderine bırakıp kaçmış..

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Deli olmuş bir vaziyette olay yerine vardığımda kızımı ambulansa almışlardı.

Kızımı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi acilinde müşahede altına aldılar. Ayak parmaklarında kırık, kafatasında çatlak ve travmaya bağlı bilinç bulanıklığı, düşme ve çarpmaya bağlı vücutta çeşitli ezik vs.

MOTOSİKLETLİ YAKALANDI

Kızıma çarpıp kaçan motosikletli kişi yakalanıp adli mercilere teslim edildi.

Kızım şu an daha iyi hamdolsun, ancak dünden bu güne de resmen ömrümden ömür gitti...

Kızıma bir hafta, 10 gün rapor verildi tedavisi devam ediyor.

Bizim için felaket bir gündü Allah kimseyi evlatlarıyla sınamasın."