Ünlü isimlerin gurur günü... 'Mezun olduk biz!'

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Amerika'da yaşayan eski basketbolcu Mehmet Okur'un kızı Melisa liseden mezun oldu. Okur, kızının mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Mehmet Okur ailece yer aldıkları fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Meleğim, senin büyümeni ve bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmanı izlemek kalbimi çok gururla dolduruyor. Geçirdiğin geceleri, sabahları, seni buraya getiren tüm zor işleri hatırlıyor musun? Her şeye değer. Şimdi, bu heyecan verici yeni bölüme başlarken, dünyaya damganı vuracağını biliyorum. Ne harika şeyler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Tebrikler, tatlım! Seni çok seviyoruz"

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"ANNE ROLÜM ARTIK TAMAMLANDI"

Bennu Gerede'nin oğlu Kai'de Kaliforniya'daki okulundan mezun oldu. Gerede, oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

"Fiziksel olarak anne rolüm artık tamamlandı.

Kai, seninle gurur duyuyorum. Bildiğin her şeyi geride bırakıp küçücük bir köye taşındık. Ne arkadaşın vardı, ne de tanıdık bir ortamın… Ama pes etmedin. Zor zamanlar geçirdik ama birlikte başardık.

Şimdi yepyeni bir sayfa açılıyor, bu kez yanında olmadan. Ve bu, tam da olması gerektiği gibi.

Üzgünüm elbette. Ama aynı zamanda heyecanlıyım. Senin için ve kendim için. Artık kendi yolumu keşfetme, içime dönme ve bu hayattaki amacımı takip etme zamanı.

Sana ve kardeşlerine her zaman destek olacağım, sadece artık eskisi gibi fiziksel olarak değil.

Seni çok seviyorum."