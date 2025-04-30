Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor?

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7. Müzikonair Ödülleri önceki akşam Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde sanat ve medya camiasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti.

Gecenin sunuculuğunu Sevtap Gül ve Ceyhun Yılmaz üstlendi. Rıza Tamer, Bayhan ve Burcu Erkıvanç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzikonair CEO’su Özcan Beylan, sanatçılara destek olmanın önemine vurgu yaptı. Maltepe Üniversite’si öğrencilerinin oylarıyla belirlenen yılın en iyileri ödüllerini aldı.

Yeni jön mü geliyor





Erkan Petekkaya, “meslekte 35. yıl özel ödülü”nün sahibi oldu. Ödül törenine oğlu Cem Cano Petekkaya ile katılan oyuncu, “Yeni bir jön mü geliyor?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Oğlum İngiltere’de okuyor ve onu zorlamayın. Bu sene başladı üniversiteye. Jön konusunda ben bir şey diyemem.”

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Tektaşımı kendim aldım





Aleyna Tilki, “en iyi kadın pop müzik sanatçısı” oldu. Tilki, parmağındaki tektaş yüzük hakkında “Tek taşımı kendim almadım. Bir çocuk ‘Benimle evlenir misin’ dedi. Ben de ona teşekkür ettim ve ‘Seninle kalpten arkadaşlık edeceğim’ dedim ve yüzüğü aldım” dedi. Şarkıcı, Justin Bieber’ın kendisini sosyal medyadan takip etmesi hakkında ise şunları söyledi: “Takipleştik, meslektaşım.”

10 lahmacun yerdik



Alişan, “en iyi erkek tv program sunucusu” seçildi. Alişan, eski rol arkadaşı Çağla Şıkel’in vitamin ilaçlarını paylaşmasının ardından kavurmalı kahvaltısını paylaşmıştı. Şarkıcı, “Çağla ile ‘Cennet Mahallesi’ setinde 10 lahmacun yiyorduk. İnanılmaz yer ama spor yapar. Çağla hâlâ Türkiye’nin bir numaralı mankenidir” dedi.

Alev atıyorlar

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Emir Can İğrek, “en iyi erkek alternatif müzik sanatçısı” seçildi. İğrek, “Sosyal medyada kızlardan mesajlar alıyorum, alev atanlar çok oluyor” dedi.

Kenan Doğulu, “en iyi erkek pop müzik sanatçısı” ödülünü aldı.

Hayko Cepkin, “en iyi rock müzik sanatçısı” seçildi.

Aydilge, “en iyi viral şarkı” ödülünü aldı. Aydilge, “Depremden korkuyoruz. İstanbul’dan taşınana kadar bir çocuk yapmayı planlamıyoruz” dedi.

Yılmaz Morgül, “Türk müziğinin ikonu” ödülünü aldı. Morgül gecede “10. Yıl Marşı”nı da seslendirdi.

Ebru Yaşar, “en iyi kadın sanatçı” seçildi. Yaşar ile Siyam, “Yoksun” şarkısıyla da “en iyi düet” ödülünü de aldı.

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Melis Sezen, ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen - Samsun Demir, “en iyi müzik yapımcısı” oldu.

Motive, “en iyi rap müzik sanatçısı” seçildi.

Selin Geçit, “en iyi çıkış yapan kadın sanatçı” oldu.Bayhan, “en iyi erkek arabesk sanatçısı” seçildi.M Lisa, “en iyi kadın alternatif müzik sanatçısı” seçildi.Ozan Doğulu, “en iyi DJ” seçildi.