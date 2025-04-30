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Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor?

Güncelleme Tarihi:

#7. Müzikonair Ödülleri#Kenan Doğulu#Hayko Çepkin
Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 09:17

7. Müzikonair Ödülleri, sanat dünyasını bir araya getirdi. Farklı kategorilerde birçok isim ödüllerine kavuştu.

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7. Müzikonair Ödülleri önceki akşam Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde sanat ve medya camiasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti.

Gecenin sunuculuğunu Sevtap Gül ve Ceyhun Yılmaz üstlendi. Rıza Tamer, Bayhan ve Burcu Erkıvanç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzikonair CEO’su Özcan Beylan, sanatçılara destek olmanın önemine vurgu yaptı. Maltepe Üniversite’si öğrencilerinin oylarıyla belirlenen yılın en iyileri ödüllerini aldı.

Yeni jön mü geliyor

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor


Erkan Petekkaya, “meslekte 35. yıl özel ödülü”nün sahibi oldu. Ödül törenine oğlu Cem Cano Petekkaya ile katılan oyuncu, “Yeni bir jön mü geliyor?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Oğlum İngiltere’de okuyor ve onu zorlamayın. Bu sene başladı üniversiteye. Jön konusunda ben bir şey diyemem.”

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Tektaşımı kendim aldım

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor


Aleyna Tilki, “en iyi kadın pop müzik sanatçısı” oldu. Tilki, parmağındaki tektaş yüzük hakkında “Tek taşımı kendim almadım. Bir çocuk ‘Benimle evlenir misin’ dedi. Ben de ona teşekkür ettim ve ‘Seninle kalpten arkadaşlık edeceğim’ dedim ve yüzüğü aldım” dedi. Şarkıcı, Justin Bieber’ın kendisini sosyal medyadan takip etmesi hakkında ise şunları söyledi: “Takipleştik, meslektaşım.”

10 lahmacun yerdik

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor


Alişan, “en iyi erkek tv program sunucusu” seçildi. Alişan, eski rol arkadaşı Çağla Şıkel’in vitamin ilaçlarını paylaşmasının ardından kavurmalı kahvaltısını paylaşmıştı. Şarkıcı, “Çağla ile ‘Cennet Mahallesi’ setinde 10 lahmacun yiyorduk. İnanılmaz yer ama spor yapar. Çağla hâlâ Türkiye’nin bir numaralı mankenidir” dedi.

Alev atıyorlar

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor


Emir Can İğrek, “en iyi erkek alternatif müzik sanatçısı” seçildi. İğrek, “Sosyal medyada kızlardan mesajlar alıyorum, alev atanlar çok oluyor” dedi.

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Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Kenan Doğulu, “en iyi erkek pop müzik sanatçısı” ödülünü aldı.

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Hayko Cepkin, “en iyi rock müzik sanatçısı” seçildi.

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Aydilge, “en iyi viral şarkı” ödülünü aldı. Aydilge, “Depremden korkuyoruz. İstanbul’dan taşınana kadar bir çocuk yapmayı planlamıyoruz” dedi.

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Yılmaz Morgül, “Türk müziğinin ikonu” ödülünü aldı. Morgül gecede “10. Yıl Marşı”nı da seslendirdi.

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Ebru Yaşar, “en iyi kadın sanatçı” seçildi. Yaşar ile Siyam, “Yoksun” şarkısıyla da “en iyi düet” ödülünü de aldı.

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Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Melis Sezen, ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazandı.

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen - Samsun Demir, “en iyi müzik yapımcısı” oldu.

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Motive, “en iyi rap müzik sanatçısı” seçildi. 

Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Selin Geçit, “en iyi çıkış yapan kadın sanatçı” oldu.
Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Bayhan, “en iyi erkek arabesk sanatçısı” seçildi.
Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

M Lisa, “en iyi kadın alternatif müzik sanatçısı” seçildi.
Ünlü isimleri buluşturan tören... Yeni jön mü geliyor

Ozan Doğulu, “en iyi DJ” seçildi.

 

 

 

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#7. Müzikonair Ödülleri#Kenan Doğulu#Hayko Çepkin

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