Ünlü isimlere kötü haber... Boğaziçi İmar'dan yıkım kararı

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kaçak olduğu belirlenen yapılar için düğmeye bastı.

Yıkım kararı bulunan 4 bin 141 yapının sahiplerine ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Listenin en dikkat çeken bölümü Sarıyer oldu. Bin 982 yapı hakkında yıkım kararı verilen bölgede Ferdi Tayfur, Hülya Avşar, Harika Avcı, Süreyya Yalçın, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin adları yer aldı. İş dünyasından ise İshak Alaton ve Hacı Ömer Sabancı isimleri dikkat çekti.

Beşiktaş’ta da 544 yapı için yıkım kararı bulunuyor. Bu listede iş insanı Mustafa Koç ve hissedarlarının yanı sıra Saffet Ulusoy ve hissedarlarının isimleri de yer alıyor. Kayıtlarda bazı yapıların balkon, çatı, garaj ve bahçe gibi bölümlerinde yapılan değişikliklerin zabıta tutanaklarına geçtiği görülüyor. Listede yer alan kayıtların bir bölümünün geçmiş yıllara ait olduğu ise dikkat çekti.



HÜLYA AVŞAR DA MAHKEMELİK OLMUŞTU



Listede adı bulunan Hülya Avşar’ın Sarıyer’deki eviyle ilgili yıllar önce de bir dava yaşanmıştı. Avşar, 2006 yılında evinde izinsiz inşaat ve tadilat yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkmıştı.

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Komşusu Nazmi Karbuz’un şikâyeti üzerine açılan davada ünlü ismin, evine giden yola duvar ördüğü ve Boğaziçi Kanunu’na aykırı kaçak yapı yaptığı iddia edilmişti.

Hülya Avşar, Nisan 2006’da Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılarak ifade vermişti.



FERDİ TAYFUR’UN GARAJI KAYITLARDA



Listede adı geçen diğer sanatçı Ferdi Tayfur’un ise Sarıyer’deki eviyle ilgili 1985 yılına ait zabıta kaydı bulunuyor.

Tayfur’un evinin yanına ek bir garaj yaptırdığı ve bu yapının zabıta tutanağına geçtiği öne sürüldü. Daha sonra gerekli izinlerin alınarak garajın yeniden yaptırıldığı iddia edildi.

Yıkım kararı bulunan 4 bin 141 yapı için ihale 22 Eylül’de gerçekleşecek.