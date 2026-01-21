Ünlü isimlerden Türk bayrağına yapılan hain saldırıya tepki

Haberin Devamı

Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik hain bir saldırı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde infiale yol açan saldırıya, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü isim sosyal medya hesapları üzerinden sert tepki gösterdi.

Aslı Hünel: Sana olan sevgiyle saygıyla büyüdüm; Seninle övünürüm, Senin gölgende hürüm. Bu bayrak; bir annenin duası, bir askerin vedası, bir milletin kalp atışıdır.

Yaşar Alptekin: Bayrak candır, bayrak namustur. Bir milletin onuru, geçmişi ve geleceğidir. Uğruna can verilen yere düşmesine gönül razı olunmayan kutsal bir değerdir.

Mustafa Sandal: Türk bayrağını indirmek; bu milletin onuruna, tarihine ve şehidine alçakça meydan okumaktır! O bayrak, uğruna can verilmiş kutsal bir emanettir! Buna cüret edenlere Türk milletinin tavrı ve tepkisi hep en ağır şekilde olmuştur! Bu yapılan affedilemez, mazur görülemez, geçiştirilemez! Türk bayrağına saygısızlık eden, karşısında bu milletin durduğunu aklına yazmalı!

Murat Evgin: Nusaybin’de Türk Bayrağı’na yapılan aşağılık saldırıyı kınıyorum!

Zafer Algöz: Rengimiz de çizgimiz de kırmızı. Bayrak inmez.

Gülben Ergen: Dünyanın en güzel bayrağına saygıda kusur eden bu toparlaklarda yaşamasın.

İsmail Baki: Vatan hainleri şunu iyi bilsin ki şanlı Türk bayrağımız kanla ve fedakârlıkla yükselmiştir. Türk bayrağına saldırma gafletine düşenin vay hâline!

Şahan Gökbakar: Bizim vatanımız burası! Bayrağımız Türk bayrağı, dilimiz Türkçe. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Atatürk'ün evlatları var oldukça da böyle olacak! İyice anlamakta fayda var. Ne mutlu Türküm diyene...

