Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder'e veda! 'Beni kim arayacak gece yarıları, kime türkü söyleyeceğim?'

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. 18 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Önder, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Siyasi hayatının yanı sıra yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı da yapan Önder'i dostları ve sevenleri yaptıkları paylaşımlarla andı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Sırrı Süreyya Önder bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. 11.00’de AKM’de Anma Etkinliği düzenlenecek. İkindi namazından sonra Levent Barbaros Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Ardından cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek. Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde ise taziyeler kabul ediliyor.

YAVUZ BİNGÖL

"Üç kuruşluk dünya. Bunu bilerek yaşardı Sırrı. Bırakın insanın insana kıymasını, kimsenin kalbini kırmaz, üzmezdi. Konuştu mu kitabın ortasından konuşurdu. Tüm güzellikleri, iyilikleri kendine toplamıştı. Barışa ömrünü vermişti. Sırrı'ya kalsa bütün gözyaşlarını kirpiklerden toplamak, bütün silahları bir meydanda yakmak, bütün acıları aşka çevirmek isterdi... Güzel adamdı, iyi adamdı, iyi bir dost, ahde vefası yüksek. Kısacası insandı. Çok üzgünüm. Onu çok ama çok özleyeceğim. Mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin... Can dostum. Beni kim arayacak gece yarıları, kime türkü söyleyeceğim?"

SELÇUK YÖNTEM

"Sevgiyle sanatın ve siyasetin yaşamda olabileceğini keskin mizahıyla vurgulayan bir değeri kaybettik. Huzur içinde uyu. Seni çok özleyeceğiz…"

NAZAN ÖNCEL

"Her şey bi' yana 'Hayat bir türkü kadar kısa.' cümlesiyle hatırlayacağız onu. Güle güle Sırrı Süreyya Önder devrin daim olsun."

HAZAL KAYA

"Üzüntümü tarif edemiyorum. Biz artık daha yalnızız, dünya daha karanlık bir yer. Seni çok seviyoruz Sırrı ağabey, hoşça kal."

DEMET AKBAĞ

"Zeki, komik, naif ve güzel yürekli adam, muzip gülümsemen hiç silinmeyecek hafızamdan."

MERT FIRAT

"Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Çok üzgünüm. Yalnızca bir siyasetçi değil, bir anlatıcı, bir insanlık vicdanı, bir hafıza taşıyıcısıydı... Barışı, adaleti, insanlık onurunu savundu. Meydanlardan sinema perdesine, kalpten kalbe dokunan bir iz bıraktı. Hakkı ödenmez. Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun."

AJDA PEKKAN

"Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanata, edebiyata ve düşün dünyasına kattıklarıyla hatırlanacak. Ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim ne yazık ki… O, Türkiye’de barış, birlik, beraberlik için, terörsüz Türkiye için barış dilini her zaman savunan bir sanatçı, bir siyaset insanıydı. O; İyiliğiyle, zekâsıyla herkesin yüreğine dokunan gerçek bir kültür insanıydı. Hoşça kal Sırrı Süreyya Önder. Kalbimizde, barış için verdiğin çabalarla yaşamaya devam edeceksin. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum."

ERCAN KESAL

Sırrı'nın bu dünyayla kurduğu ilişki bundan sonra da örnek alınmalı, sürdürülmeli, bıraktığı yerden devam ettirilmelidir. Bu Sırrı'ya dair haklarımızın helalini vermenin bir zorunluluğudur.

DOĞA RUTKAY KAMAL

Ne güzel abimizdin sen SIRRI abi...

İBRAHİM TATLISES

Tertemiz bir adamı daha kaybettik. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.

ESRA EROL

Siyaset ve sanat dünyamızın gülen yüzü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümüne çok üzüldüm. Ülkemizin barış ve kardeşliği için çalışan merhum Önder'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

DEFNE SAMYEL

Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Demokrasi ve barışın inşası adına içtenliğine inandığım, entelektüelliği, hoş sohbeti ve çok siyasetçide olmayan yapıcı iletişim diliyle daha güzel günlere katkı olacağını umut ettiğim az kişiden biriydi. Mekanı cennet olsun.

ZEYNEP KOÇAK

Nasıl olabilir aklım almıyor... Ben kabullenemiyorum Sırrı ağabeyim bu kadar mı yorulmuştun artık. Hiçbir şey yazamıyorum, elim gitmiyor. Varlığın için teşekkürler. Yaptığın her şeyin sana söylenecek bunca kötü yakıştırmaların olacağını, yanlış anlaşılacağını bilmene rağmen bunu umursamayıp önceliğini her zaman insanlara yaranmak değil vatanın yaptığın için, barış içinde yaşamamız için, bizim için savaştığın her şey için sana sonsuz teşekkürler... Seni çok seviyorum

HAZAR ERGÜÇLÜ

Sen hep bizimlesin ağabey.

SEDA BAKAN

Çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.

RIZA KOCAOĞLU

Ah benim güzel ağabeyim, ruhun şad olsun.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla… Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla…

Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak… Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak…

Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak… Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin.

En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın…

“Üzülme kardaşım… Hepimiz bir gün gideceğiz Mahsunum,” demiştin ısrarla. Ama ne yazık ki Sırrı Abi… Sen çok erken gittin.

Sırrı Süreyya Önder…

Bize çok şey kattın.

Sana minnettarız.

Ailene ve tüm sevenlerine sabır;

hepimize başsağlığı diliyorum.

Öte yandan Ceyhan Cihangir ve Caner Cindoruk, Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını paylaştı.